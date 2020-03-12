Вратарь Ян Облак и полузащитник Маркос Льоренте принесли победу «Атлетико» над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) (3:2). О том, как им это удалось, — в материале NEWS.ru.

Давайте ненадолго вернёмся в прошлое. Помните, как три месяца назад после жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ мы в унисон твердили, что в паре «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид всё предопределено: «мерсисайдцы» с Мо Салахом пройдут дальше, а испанцам ничего не светит. И даже после победы в первом матче на «Ванда Метрополитано» в «Атлетико» верили только, наверное, сумасшедшие.

Возвращаемся в настоящее. Арена «Энфилд», трибуны, забитые болельщиками (теперь о таких диковинных вещах из-за коронавируса приходится сообщать дополнительно), всё те же действующие лица, но совершенно неожиданный итоговый результат — в следующий раунд плей-офф по итогам двух встреч проходит команда из Мадрида. Однако достичь такого успеха было бы невозможно без потрясающей игры двух футболистов: вратаря Яна Облака и полузащитника Маркоса Льоренте.

Вездесущий Облак

Словенский голкипер выдал на «Энфилде» что-то невероятное. Только в основное время вратарь совершил восемь сэйвов из девяти. Дальний удар или удар из штрафной зоны, нижний угол, вынос из-под перекладины — Облак успевал везде.

Концентрация, с которой он вышел на поле, поражает. Голкипер вообще не выключался из игры (до овертайма уж точно). Для наглядности обозначим минуты спасения: 4, 13, 33, 35, 49, 53, 59, 68, 83, 91 — весь матч. Во многом только благодаря ему «Атлетико» смог перевести встречу в овертайм.

Ян Облак AP/TAСС

Как итог, голкипер получил от УЕФА приз лучшему игроку встречи, а тренер «матрасников» Диего Симеоне наградил своего подопечного похвалой.

У нас есть вратарь, который является лучшим в мире. Как в «Барселоне» решает исход матчей Месси, так Облак решает у нас. Поэтому он находится на том месте, которое заслуживает, — отметил испанский специалист.

Очень редко, но метко

Выпуская на поле Маркоса Льоренте на 56-й минуте вместо Диего Косты, вряд ли Симеоне думал, что это именно тот игрок, который расставит все точки над i. Посудите сами, из 18 встреч, которые провёл Льоренте в этом сезоне за «Атлетико», лишь восемь игр в стартовом составе с одним забитым голом в запасе. А что было до этого? В мадридском «Реале», в системе которого с восьми лет числился полузащитник, были аренды, неудачные выступления (только при Сантьяго Солари футболист более-менее начал раскрываться, но аргентинец долго у руля «сливочной» команды не задержался). В итоге вернувшийся в «Королевский клуб» Зинедин Зидан посчитал, что не нуждается в его помощи и продал игрока в «Атлетико». Вряд ли теперь этот факт расстраивает Льоренте.

Два гола на 97-й и 106-й минутах плюс голевая передача на Морату (ещё один воспитанник «Реала») под занавес встречи на «Энфилде» сделали испанца неожиданно для всех героем встречи. «Замена Косты на Льоренте должна была быть оборонительной, но не вышло...», — смеялся после финального свистка Симеоне.

Я очень доволен, мы все очень довольны. В Лиге чемпионов осталось много работы, и у нас много сил, чтобы продолжать. Нам удалось победить действующего чемпиона, причём мы сделали это на его поле. Эта победа будет вселять в нас уверенность в дальнейшем... Я уверен, что я никогда не забуду этот момент, эта ночь останется в памяти и у меня, и у всех челнов моей семьи, — поделился своими эмоциями испанский полузащитник.

И он ведь действительно не забудет. Одним матчем Льоренте доказал свою состоятельность сразу обоим тренерам.