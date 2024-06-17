Украина дважды опозорилась на Евро: скандал с флагом ДНР и разгром сборной

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl/Global Look Press

Сборная Румынии преподнесла первую сенсацию на нынешнем чемпионате Европы. В первом туре она разгромила сборную Украины, укомплектованную дорогими даже по европейским меркам футболистами. NEWS.ru — подробнее о матче, а также о том, что его окружало.

Как раньше играли Украина и Румыния

До старта нынешнего турнира команды провели шесть матчей, причем все они носили товарищеский характер. В трех играх победили румыны, две встречи остались за украинцами, еще одна завершилась вничью. В последний раз команды встречались в 2016 году, та встреча получилась результативной и завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Украины.

Как прошел матч

Главным антигероем первого тайма стал голкипер сборной Украины Андрей Лунин. На 29-й минуте он выбил мяч на ногу располагавшемуся вблизи штрафной игроку румын Деннису Ману, который тут же отпасовал на Николае Станчу. Атакующий хавбек сборной Румынии нанес сумасшедший удар в девятку, забив пока самый красивый мяч на турнире.

Спустя несколько минут Станчу мог оформить дубль: румынский футболист прямым ударом с углового закрутил мяч за спину Лунину, от нелепого гола украинцев спасла перекладина. Сама же сборная Украины провела неплохой тайм. Номинальные гости (украинцы) гораздо больше владели мячом, постоянно атаковали, но до стопроцентных моментов дело не дошло.

Второй тайм начался с новой результативной ошибки Лунина. Голкипер мадридского «Реала» не справился с не самым сложным ударом Рэзвана Марина из-за пределов штрафной. А спустя несколько минут румыны забили уже без помощи Лунина: Денис Дрэгуш с близкого расстояния внес мяч в сетку после прострела Мана.

В оставшееся время украинцы пытались размочить счет, но опасных моментов у ворот румынской команды по большому счету так и не было. Если не считать таковыми удар Михаила Мудрика выше ворот с острого угла и попытку Романа Яремчука перекинуть голкипера в концовке матча. Румыния удержала крупную победу и временно лидирует в квартете E, где также выступают Бельгия и Словакия. У сборной Украины же теперь практически нет права на ошибку.

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Как показывали матч в России

Права на трансляцию встреч чемпионата Европы в России разделили между собой телеканал «Матч ТВ» и цифровая платформа Окко. Все встречи сборной Украины на групповом этапе предсказуемо остались на эксклюзивной основе за онлайн-кинотеатром, вполне возможно, что и встречи плей-офф с участием украинцев, если они туда попадут, на российском федеральном ТВ не покажут. При этом неназванный сотрудник «Матча ТВ» в интервью Telegram-каналу «ЭХО / Новости» заявил, что никаких специальных указаний по поводу сборной Украины им не давали.

«Нет ничего страшного, если в обзоре матчей чемпионата будут бегать какие-то футболисты в желтых футболках и мы будем называть фамилии Лунина, Довбика, Мудрика и Забарного. Если кто-то побежит, размахивая флагом Украины, это при монтаже вырежут. Но позиция телеканала вроде пока такая: в эфире Украину не показываем, а в остальном никаких банов нет, играют и играют», — заявил журналист.

При этом Окко решил перестраховаться: в анонсе трансляции не было ни слова про сборную Украины, зато болельщикам предлагалось открыть для себя команду Румынии. По итогу оказалось, что с этим описанием сотрудники онлайн-платформы попали в десятку.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Пронесли ли на матч российские флаги

Уже на двух встречах нынешнего чемпионата Европы были замечены российские флаги. В первый раз это произошло 14 июня на матче открытия между сборными Германии и Шотландии, два триколора были замечены за воротами шотландцев. Спустя два дня российские флаги предсказуемо оказались в секторе болельщиков сборной Сербии, которые поддерживали свою команду в поединке с Англией.

Перед встречей между сборными Украины и Румынии УЕФА решил обезопасить себя от возможных столкновений на трибунах и ввел запрет на российский флаг.

«Во-первых, это безопасность. Зачем провоцировать лишний раз? Понятно, что на матче Украины обстановка будет накалена. С другой стороны, это очень странно выглядит. Если, например, на матч Украины придут болельщики с бразильским флагом, им не сделают замечания? Если уж запрещать, то вроде как всем надо», — заявила РИА Новости депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В итоге триколор на стадионе замечен не был, но в секторе болельщиков сборной Румынии обнаружили флаг ДНР. К эскалации во время матча это не привело, однако не исключено, что этот жест не пройдет бесследно для румынской стороны.

Была и еще одна скандальная история с флагами. За несколько часов до матча в соцсетях появились фотографии формы сборной Украины, в которой она якобы сыграет с Румынией. Игровая футболка была выполнена в сером цвете, а флаг Румынии на ней был больше похож на бельгийский.

Позже на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ) появилось совершенно другое фото формы сборной страны. Футболка была синей, а флаг Румынии был напечатан правильно. Пресс-секретарь УАФ Александр Глывинский пояснил, что просочившаяся в соцсети фотография была сделана при плохом освещении.

Фото: IMAGO/Karsten Lauer/Global Look Press

Кто тренирует сборную Украины

Летом 2023 года команду возглавил Сергей Ребров, который стал легендой киевского «Динамо» как футболист, затем дважды завоевывал с ним чемпионский титул как тренер. В карьере игрока даже был недолгий период выступлений в России. С 2008 по 2009 год переквалифицировавшийся из форварда в хавбека Ребров играл за казанский «Рубин», с которым выиграл чемпионат страны.

«Игроков сборной Украины сейчас не нужно мотивировать. Когда в стране продолжаются боевые действия, то ребята и так понимают, какой ответственностью является игра за национальную команду. Это действительно очень большая мотивация. Иногда мы говорим об этом, но я вижу по лицам игроков, по их отношению к тренировочному процессу и матчам, насколько они мотивированы. Это касается абсолютно всех игроков, приезжающих в лагерь сборной», — рассказал Ребров в интервью сайту УЕФА перед стартом турнира.

Фото: IMAGO/Maciej Rogowski/Global Look Press Сергей Ребров

Кто главные звезды сборной Украины

В стартовом составе сборной Украины на матч с Румынией вышли пять футболистов из местного чемпионата и шесть игроков, представляющих европейские команды. Некоторые и вовсе играют в зарубежных топ-клубах. Помимо Лунина, который благодаря травме Тибо Куртуа провел почти полноценный сезон в «Реале», Михаил Мудрик с переменным успехом играл за «Челси», а Александр Зинченко является важным футболистом лондонского «Арсенала». С ним в Англии выступает молодой центральный защитник Илья Забарный, который провел полноценный сезон в АПЛ в составе «Борнмута».

Но главные звезды сборной Украины в минувшем европейском сезоне выступали за «Жирону», которая сенсационно заняла третье место в чемпионате Испании. Форвард каталонской команды Артем Довбик наколотил 24 гола и стал лучшим бомбардиром турнира, а его партнер по клубу и сборной Виктор Цыганков сделал «8+7» по системе «гол плюс пас».

Суммарная стоимость игроков сборной Украины, попавших в заявку на Евро, по версии портала Transfermarkt составляет €379 млн. Это на 287 млн больше, чем стоимость состава румынской команды. Однако заезженная фраза о том, что в футбол играют не деньги, в очередной раз нашла подтверждение.

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