Украина попала на Евро-2024: договорняк, повезло или все честно?

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финальный матч плей-офф. Украина — Исландия

Накануне завершился отборочный этап чемпионата Европы по футболу 2024 года. Команды Грузии, Польши и Украины одержали верх над соперниками в стыковом турнире и пробились в финальную часть ЧЕ в Германии. Некоторые болельщики усомнились в честности победы подопечных Сергея Реброва над Исландией. В Сети разгорелась горячая дискуссия на эту тему. Как украинская команда вышла на Евро и вела ли нечестную игру — в материале NEWS.ru.

Как прошел матч Украины с Исландией

Украине нужно было обыграть команду Исландии, чтобы выйти на Евро-2024. Противостояние состояло из одного матча, и его номинальными хозяевами были украинцы. Тем не менее сейчас международные матчи не проводятся на территории Украины, поэтому поединок прошел в польском Вроцлаве. Это обеспечило желто-синим значительную поддержку зрителей.

Игра получилась для сборной Украины сложной. После первого тайма гости вели со счетом 1:0. Но вторая половина встречи прошла с подавляющим преимуществом украинцев. Голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли им победу со счетом 2:1.

Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы четвертый раз подряд. На предстоящем турнире соперниками украинцев будут команды Бельгии, Словакии и Румынии. Это оставляет подопечным Реброва хорошие шансы на выход в плей-офф, куда, помимо двух лучших команд из каждой группы, выходят еще четыре лучшие сборные, занявшие третьи места.

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press Финальный матч плей-офф. Украина — Исландия

«Проиграть сборной Украины — это окей»

Хаукон Харальдссон, лидер исландской команды, выступающий за «Лилль», посетовал на неопытность национальной сборной.

«Для нас это огромное разочарование. Мы были так близки к крупному соревнованию — оставалось каких-то 45 минут. Возможно, во втором тайме нам следовало постараться снять все вопросы, пойдя в атаку за вторым голом. Но это было бы непросто. В чем утешение? У нас в команде юные игроки, так что, надеюсь, в будущем у нас еще появится шанс поехать на крупный турнир», — приводит слова футболиста сайт УЕФА.

В свою очередь главный тренер сборной Исландии Оге Харейде отдал должное украинской команде, отметив, что его подопечные играли против сильной команды.

«Мы провели хороший первый тайм, но слишком быстро пропустили после перерыва. Как-то потом пытались повлиять на происходящее на поле, опустились ниже, но пропустили второй гол. В целом, считаю, игра была равной. Было бы обидно сегодня проиграть кому-то другому, но проиграть сборной Украины — это окей. Да, мы все сейчас разочарованы, но надо понимать, что мы играли против сильный команды, и продолжим работать дальше», — цитируют Харейде украинские СМИ.

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press Главный тренер Исландии Оге Харейде

Как в соцсетях отреагировали на слова тренера сборной Исландии

Ряд пользователей соцсетей обратили внимание на слова Харейде о том, что «проиграть сборной Украины — это окей». Некоторые комментаторы отметили, что исландцы провели второй тайм заметно слабее первого и фактически «бросили играть».

Но правда ли это? При счете 1:1 игроки сборной Исландии создали несколько опасных моментов и могли выйти вперед. На последних секундах матча, при счете 2:1 в пользу Украины, полузащитник исландцев Микаэль Андерсон мог забить мяч с близкого расстояния и перевести поединок в овертайм, но в последний момент ему помешал защитник. Исландия боролась и создавала возможности до последнего.

Пользователи российских соцсетей разошлись во мнениях по поводу того, болеть или нет за сборную Украины на Евро. Примерное равное количество лайков собирают комментарии тех, кто собирается поддержать украинцев на турнире и футбольных фанатов, которые будут болеть против подопечных Реброва.

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press Украина, групповое фото

Украина должна была выигрывать матч с Исландией?

На этот вопрос можно ответить, проанализировав составы команд и другие факторы, влиявшие на игру. Составы команд никак нельзя назвать равными. За команду Реброва выступают футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ): хавбек Александр Зинченко из «Арсенала», защитники Илья Забарный и Виталий Миколенко («Борнмут» и «Эвертон»), а также Мудрик, купленный «Челси» у донецкого «Шахтера» за €110 млн. Он стоит дороже, чем весь состав сборной Исландии.

Если еще вспомнить про лидеров испанской «Жироны» Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которые на двоих забили 20 мячей и отдали 10 результативных передач в испанской Ла Лиге, то разница в классе между Украиной и Исландией становится еще более очевидной. У подопечных Харейде нет ни одного футболиста ни из АПЛ, ни из Ла Лиги — двух сильнейших чемпионатов европейского континента.

Более того, за Украину играют центральные полузащитники Руслан Малиновский из итальянской «Дженоа» и 21-летний Георгий Судаков из «Шахтера». Последний считается одним из самых перспективных игроков Европы. Его трансферная стоимость составляет €25 млн.

Украина считалась очевидным фаворитом у букмекеров, учитывая то, что матч проходил в Польше, а не в Исландии. Вероятность победы подопечных Реброва оценивалась примерно в 70–75%, что фактически снимает вопрос о «договорняке». Единственное, что могло помочь исландцам во встрече — чудо и неудачная игра украинских лидеров.

Соперников Украины подозревали в сдаче матчей

Болельщики периодически высказывают мнения в соцсетях насчет договорного характера матчей. Один из свежих примеров касается сборной Украины. В преддверии ЧМ-2022 в Катаре, когда СВО уже началась, украинцы играли в стыках с командами Шотландии и Уэльса. Они обыграли шотландцев со счетом 3:1, после чего некоторые пользователи Сети заявили, что подопечные Стива Кларка не могли победить, поскольку весь мир хочет видеть Украину в Катаре. Но эти подозрения сошли на нет уже через три дня, когда сборная Уэльса победила команду Александра Петракова со счетом 1:0 и отправилась в Катар вместо нее.

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