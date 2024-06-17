Непомнящий поделился ожиданиями от игры сборной Украины на Евро-2024 Тренер Непомнящий: Украина может выйти из группы на Евро-2024

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Валерий Непомнящий

Сборная Украины по футболу может рассчитывать на выход из группы на чемпионате Европы, заявил NEWS.ru футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий. По его словам, дальнейшие перспективы украинцев на турнире стоит оценивать только после первых матчей.

Я почти не видел сборную Украины, но, судя по отзывам, они могут рассчитывать на то, чтобы, во-первых, выйти из группы. А остальное уже будет видно, — отметил Непомнящий.

Сегодня, 17 июня, сборная Украины в первом туре группы E сыграет с командой Румынии. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 16:00 мск.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций пригрозил запретить российские флаги на первом матче сборной Украины в рамках чемпионата Европы в Германии. Их будут забирать сотрудники службы безопасности у болельщиков перед игрой и при демонстрации триколора на стадионе.

Спортивный комментатор Виктор Гусев ранее предположил, что сборная Венгрии может стать «темной лошадкой» чемпионата Европы по футболу. В то же время он считает, что этот турнир обойдется без сенсаций и победителем станет кто-то из фаворитов. По мнению Гусева, сильные и стабильные гранды не будут допускать осечек.