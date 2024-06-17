УЕФА запретит российские флаги на матче сборных Украины и Румынии AP: у болельщиков будут забирать флаги РФ на матче сборных Украины и Румынии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил запретить российские флаги на первом матче сборной Украины в рамках чемпионата Европы в Германии, информирует Associated Press. По данным агентства, их будут забирать сотрудники службы безопасности у болельщиков перед игрой и при демонстрации флагов на стадионе.

Тем не менее, граждане России могли бы попробовать купить билеты на игры Евро-2024. Национальный флаг с белыми, красными и синими горизонтальными полосами был выставлен на некоторых из первых матчей группового этапа, в том числе в Мюнхене в прошлую пятницу рядом с флагами Шотландии в матче открытия против Германии, — говорится в статье.

Сборная Украины сыграет с Румынией в первом матче турнира днем 17 июня. Команды встретятся в Мюнхене. Игра начнется в 16:00 мск.

Также несколько российских флагов были замечены среди сербских болельщиков во время матча с Англией 16 июня в Гельзенкирхене. Агентство отмечает, что Сербия является одним из самых сильных традиционных союзников РФ в Европе.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу. Министр направила соответствующее письмо президенту УЕФА Александру Чеферину.