Виктор Гусев назвал «темную лошадку» Евро-2024 Комментатор Гусев: на Евро-2024 может хорошо себя показать сборная Венгрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Гусев

Сборная Венгрии может стать «темной лошадкой» чемпионата Европы по футболу, предположил в разговоре с NEWS.ru спортивный комментатор Виктор Гусев. В то же время он считает, что этот турнир обойдется без сенсаций и победителем станет кто-то из фаворитов. По мнению Гусева, сильные и стабильные гранды не будут допускать осечек.

Я думаю, [«темной лошадкой»] может быть Венгрия. Но, скорее всего, такой «темной лошадки» на этом турнире не будет. Я думаю, не выстрелят страны Восточной Европы, хотя Венгрия может стать исключением, и не выстрелят середняки. То есть не будет ситуации, как с Данией в 1992 году или с Исландией. Все сведется к восьми командам, которые все знают. Я считаю, это будет особенностью нынешнего чемпионата. Очень сильные и стабильные гранды, которые, скорее всего, не будут допускать осечек, — заявил Гусев.

Евро-2024 стартует 14 июня в Германии. Действующим чемпионом Европы в настоящее время является сборная Италии.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что сборная Украины будет взята под особую охрану на Евро-2024. По ее словам, это является вызовом для немецких правоохранителей, но она не уточнила, какая опасность грозит украинским футболистам и от кого она исходит.