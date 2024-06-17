«Мальчик был умный»: ветеран «Спартака» вспомнил Илью Цымбаларя Анзор Кавазашвили: подобных Илье Цымбаларю больше нет

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Илья Цымбаларь

Футболист Илья Цымбаларь, которому сегодня исполнилось бы 55 лет, был техничным и умным игроком, рассказал NEWS.ru ветеран «Спартака», экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили. Цымбаларь ушел из жизни в декабре 2013 года в возрасте 44 лет. Он играл за сборные и Украины, и России.

Мальчик был техничный, умный, знал свое дело и не сомневался во время игры. Он был агрессивным в хорошем плане, выкладывался на полную ради победы, умел отлично играть индивидуально, что подкрепляется его результатами на матчах с теми же «Аланией» и «Реалом». Но так же прекрасно он играл и в команде, благодаря чему и стал капитаном, — сказал Кавазашвили.

Он добавил, что сравнить Цымбаларя ни с кем невозможно, так как у Ильи были абсолютно уникальные качества. Таких игроков не было ни в его время, нет и сейчас, уверен Кавазашвили.

9 сентября 2023 года прошел матч памяти в честь Ильи Цымбаларя на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. За команду «Спартака» играли легенды клуба: Александр Мостовой, Егор Титов, Дмитрий Парфенов и другие, а тренером был Олег Романцев. Под его руководством Цымбаларь выступал как в «Спартаке», так и в сборной России.