«Подстилание соломки»: в ГД ответили на запрет флагов России на Евро-2024 Депутат Журова: запрет флагов РФ на Евро-2024 вводят во избежание конфликтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы чемпионата Европы по футболу 2024 года, планируя введение запрета на использование российских флагов, пытаются избежать конфликтов между россиянами и украинцами, заявила в беседе с Lenta.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, такое действие можно сравнить с подстиланием соломки.

Организаторы допускают, что появление российского флага вызовет какой-то конфликт. То, что это вызовет негодование, обсуждение на Украине, — однозначно, поэтому, знаете, чтобы проблемы не было, надо как-то от нее сразу избавиться и соломки подстелить. Просто они таким образом подстелили соломки, — уточнила парламентарий.

Журова напомнила, что прежде на чемпионатах не было подобных запретов, где играла Украина. Это позволяло сделать трибуны максимально красочными и яркими. Она также добавила, что проверка болельщиков создаст дополнительные проблемы перед мероприятием и вызовет дополнительные конфликты.

Руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее допустили возможность того, что на первом матче сборной Украины в рамках чемпионата Европы в Германии могут запретить российские флаги. В таком случае у болельщиков будут отбирать вышеуказанную атрибутику.