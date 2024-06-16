На матче чемпионата Европы по футболу вывесили флаг России Сербы вывесили флаг РФ на матче чемпионата Европы по футболу

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Болельщики сборной Сербии вывесили на трибунах стадиона в Гельзенкирхене на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу своей команды с британцами российский флаг. Рядом они разместили национальное знамя страны.

Флаги России и Сербии были хорошо видны на трансляции игры. Примечательно, что российские триколоры уже были замечены на трибунах 14 июня во время игры между Германией и Шотландией.

Ранее стало известно, что фанаты сборной Англии по футболу напали на сербских болельщиков перед матчем первого тура Евро — 2024. Столкновение завершилось только после прибытия на место драки более 200 полицейских. Английские болельщики в преддверии матча зашли в один из баров, где расположились сербы. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В результате драки пострадал один из сотрудников правоохранительных органов и болельщик из Бирмингема. Последний получил серьезную травму головы, медики наложили ему повязку.

Футболист сборной Албании Недим Байрами в матче с итальянскими футболистами 15 июня забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы, побив рекорд россиянина Дмитрия Кириченко. Мяч влетел в ворота соперника на 22-й секунде матча первого тура группового этапа. В составе сборной Албании 25-летний Байрами провел 24-й матч и забил пятый гол. Он выступает за итальянский клуб «Сассуоло».