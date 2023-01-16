Малыш на 100 миллионов: почему «Челси» выложил за украинца огромную сумму Михаил Мудрик перешел из «Шахтера» в английский клуб и вошел в историю

Фото: IMAGO/Sebastian Frej/Global Look Press

Михаил Мудрик

Талантливый украинский вингер Михаил Мудрик покинул донецкий «Шахтер» и перешел в «Челси». Английскому клубу уже пришлось выложить за игрока гигантскую сумму, которая может стать еще внушительнее благодаря бонусам. Рассказываем подробнее о перспективном футболисте, а также о подробностях трансфера.

Кто больше

Мало кто сомневался в том, что Мудрик уедет в Европу уже этой зимой. Сумасшедшая игра атакующего полузащитника в нынешнем сезоне, в том числе в еврокубках, привлекла внимание многих топ-клубов, которые выстроились в очередь за талантливым украинцем.

Еще осенью футболистом интересовался «Арсенал», к зиме переговоры серьезно продвинулись, а сам Мудрик явно был не прочь отправиться в стан «канониров». Тем более что там играет его соотечественник Александр Зинченко. Однако в январе в гонку неожиданно включился «Челси», который смог перебить предложение конкурентов и предложил за украинца аж €100 млн. 70 млн «Шахтер» получит сразу, еще 30 англичане могут заплатить в качестве бонусов в случае успешной игры Мудрика.

Фото: IMAGO/Marcin Bulanda/Global Look Press

Поражает и длительность контракта Мудрика с «Челси» — соглашение украинца с лондонцами истекает аж в 2031 году. Зарплата вингера составит 100 тысяч фунтов в неделю. Это не слишком большая, но и не слишком маленькая сумма. 22-летнему парню на первое время должно хватить.

Он молодой игрок с выдающимися качествами в атаке. Мудрик очень быстрый и ловкий. И я думаю, что он понравится публике. Если я останусь здесь до конца контракта Мудрика, то буду счастлив! — заявил главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

Оптимизм рулевого «Челси» разделяют не все специалисты. Многие справедливо указывают на безумную конкуренцию в атакующей линии лондонцев. Мудрик стал десятым футболистом на четыре места в старте в нападении, и никто из девяти конкурентов украинца ему как минимум не уступает. А на любимой позиции новичка — левом фланге атаки — и вовсе играет Рахим Стерлинг, который в отдельном представлении не нуждается.

Так что место в основе Мудрику абсолютно не гарантировано. Тем удивительнее сумма, которую лондонцы выложили за игрока. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €40 млн, так что не всем понятно, зачем было переплачивать за вингера в 2,5 раза.

Путь наверх

Боссов «Челси» наверняка впечатлила мощная игра Мудрика в Лиге чемпионов. «Шахтер» попал в непростую группу с «Реалом», «РБ Лейпциг» и «Селтиком», смог набрать шесть очков и занял третье место в квартете. Мудрик был главным действующим лицом в атаке у «горняков»: в шести матчах он забил три гола и сделал две голевые передачи. Помимо непосредственно результативных действий Мудрик впечатлил поклонников футбола сумасшедшей скоростью, искусным дриблингом и поставленным ударом с обеих ног.

Помимо Лиги чемпионов Мудрик навел шороху и в чемпионате Украины. В 12 матчах нынешнего сезона вингер сделал 7+7 по системе «гол плюс пас» и стал главной звездой лиги. А ведь еще пару лет назад перспективный игрок был не нужен «Шахтеру». В сезоне-2020/21 парня отправили в аренду в «Десну», где тот ничего не отдал и не забил в десяти матчах УПЛ.

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

У боссов «Шахтера» хватило профессионального чутья не расставаться с Мудриком и дать игроку еще один шанс, которым тот воспользовался и в конечном итоге озолотил клуб. Кстати, хавбек не является воспитанником академии донецкой команды. Путевку в большой футбол ему дал харьковский «Металлист», а в «Шахтере» он оказался транзитом через «Днепр».

К 22 годам в активе Мудрика восемь матчей в составе сборной Украины, за команду он дебютировал 1 июня прошлого года. Голов на международном уровне в его активе пока нет, но это явно дело времени.

Навстречу рекордам

После перехода Мудрика в «Челси» многие вспомнили о трансфере в лондонский клуб Андрея Шевченко. В 2006 году синие заплатили за обладателя «Золотого мяча» скромные по нынешним меркам €44 млн, так что восходящая звезда украинского футбола серьезно превзошел легенду. Позади Мудрика остались и действующие игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. За первого дортмундская «Боруссия» в 2017 году отдала €25 млн, а за второго «Арсенал» летом заплатил на €10 млн больше.

Что касается российских игроков, первенство в рейтинге самых дорогих трансферов удерживает Александр Головин, который в 2018 году ушел в «Монако» из ЦСКА за €30 млн. Если же взять российских сверстников Мудрика, то тут картина совсем печальная.

Самым дорогим игроком 2001 года рождения в стране является фланговый футболист «Спартака» Даниил Хлусевич, стоимость которого оценивается в €5 млн. Сложно представить, что им прямо сейчас заинтересуется не то что «Челси», а хоть какой-то более-менее приличный европейский клуб. И дело тут совсем не в политике.