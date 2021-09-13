Уйти по-бразильски: Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

Карьеру в сборной России завершил один из самых ярких её футболистов последних лет — натурализованный бразилец Марио Фернандес. Защитник провёл в национальной команде всего четыре года, но успел влюбить в себя болельщиков. Рассказываем подробнее о решении бразильца и вспоминаем самые яркие моменты его международной карьеры.

Я устал, я ухожу

О завершении карьеры Фернандеса в сборной России сообщили официальные ресурсы РФС и национальной команды. Там же появилось открытое письмо защитника к болельщикам.

На этой неделе мне исполняется 31 год, и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо, — вот главная цитата из этого письма.

Остальное — обычные в такой ситуации сантименты, слова благодарности и воспоминания. У многих возник вопрос, почему Марио говорит о 35 матчах в составе сборной России, когда их 33. Однако защитник не забыл и о двух легендарных встречах с «Динамо» и «Чертаново», которые носили неофициальный характер.

Интересно, что слухи о нежелании Марио играть за сборную России появились ещё в начале августа, но новый главный тренер команды Валерий Карпин их тут же опроверг. Возможно, Фернандес действительно сразу сказал специалисту, что решил уходить, но тот убедил защитника приехать хотя бы на сентябрьские матчи. В итоге бразилец отыграл лишь 78 минут важнейшей встречи с Хорватией (0:0), получил травму и в остальных матчах не смог помочь команде.

Впервые же уход из сборной России Фернандес допустил в июле этого года после провального Евро. Бразилец ошарашил всех болельщиков планами завершить карьеру в 33 года, а также допустил, что больше не сыграет в футболке национальной команды. Тогда многие списали это на эмоции от неудачного турнира, но время показало, что Марио сделал обдуманное заявление.

Игроки сборной России Марио Фернандес и Магомед Оздоев (справа) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Александр Вильф/РИА Новости

Обрусение легенды

Ещё во времена выступления за «Гремио» в конце нулевых — начале десятых Фернандес обращал на себя внимание тренеров сборной Бразилии. В 2011 году случилась мутная история с вызовом защитника на матч с Аргентиной. Фернандес опоздал на самолёт, по одной из версий, это было связано с загулом игрока накануне поездки. Именно в эту версию поверил Мано Менезес и больше не вызывал футболиста.

Через три года Фернандес всё же сыграл единственный матч в составе сборной Бразилии: это произошло в товарищеской встрече против Японии. Покером тогда отметился Неймар, а пятикратными чемпионами мира руководил Дунга.

К тому времени Фернандес уже два года выступал в ЦСКА, который задумался о натурализации игрока, чтобы бразилец не считался легионером в чемпионате России. Тот, кажется, не имел больших иллюзий о перспективах в сборной Бразилии, поэтому был не против.

Историческое событие состоялось в июле 2016 года сразу после провального для сборной России Евро-2016. Фернандес получил гражданство указом президента России Владимира Путина, стать обладателем паспорта на общих основаниях так скоро бразилец не смог бы. Не хватало ни длительности проживания в России, ни знания языка. С русским, кстати, у Фернандеса до сих пор есть сложности. Он вроде как всё понимает, иногда изъясняется короткими фразами, но до интервью без переводчика пока так и не дорос.

Марио: лучшее

На постоянной основе к матчам сборной России Фернандес начал привлекаться с осени 2017 года. Дебютным для него стала товарищеская встреча против Южной Кореи (4:2). С первых матчей болельщики национальной команды поняли, что бразилец — стопроцентное усиление. Натурализованный бразилец не только здорово играл в отборе, но и активно подключался к атакам, часто беря на себя роль плеймейкера. Тех, кто пристально следил за ЦСКА, игра Марио не удивляла. Остальные же поняли, что в сборной появился футболист, индивидуальное мастерство которого находится на уровень выше остальных.

Самый яркий эпизод международной карьеры Марио — домашний чемпионат мира. И дело не только в важнейшем голе в дополнительное время четвертьфинала с Хорватией. Весь турнир бразилец провёл на высочайшем уровне, и даже смазанный пенальти в послематчевой серии с теми же хорватами не разгневал болельщиков. После того турнира Фернандеса признали все: даже самые ярые противники натурализации среди болельщиков и специалистов.

Если вы попросите меня описать свои эмоции от гола в добавленное время с хорватами, не смогу это сделать. Просто вспомню, как это было. 115-я минута. Подача Дзаги со штрафного. Я выпрыгиваю. Мяч касается моей головы и летит точно в левый нижний угол, — так Фернандес высказался о том самом памятном голе.

Всего Фернандес забил за сборную России пять мячей в 33 матчах — отличный результат для крайнего защитника. Причём трижды его голы становились победными. Уход футболиста из сборной — колоссальная потеря для сборной Карпина, но в последние месяцы на флангах обороны команды хотя бы стали появляться вменяемые альтернативы Фернандесу. Потенциально у покинувшего сборную бразильца есть достойные преемники.