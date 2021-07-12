Дзюба не вошёл в состав сборной России на отборочные игры ЧМ-2022

Российский футбольный союз вместе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным озвучили состав на отборочные матчи ЧМ-2022. Игра с Хорватией состоится 1 сентября и станет дебютной для наставника. Состав команды был назван в эфире телеканала «Матч ТВ».

В число заявленных игроков не вошли нападающий «Зенита» Артём Дзюба и футболист «Спартака» Александр Соболев. Зато среди приглашённых оказался голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов.

1 сентября подопечные Карпина дома сыграют с Хорватией, затем на выезде с Кипром (4 сентября) и на своём поле с Мальтой (7 сентября). После трёх матчей сборная России находится на 2-м месте в группе H, набрав 6 очков.

Карпин возглавил сборную 26 июля. Контракт с 51-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. До окончания соглашения Карпин должен был совмещать две должности, оставаясь главным тренером «Ростова». Однако вскоре он отказался работать в футбольном клубе, полностью сосредоточившись на национальном коллективе.

Ранее Карпин оценил важность форварда «Зенита» Артёма Дзюбы для команды. По его словам, это важный игрок для российского футбола.