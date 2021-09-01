Осторожно, дебют: Карпин начал карьеру в сборной с ничьей с Хорватией

Валерий Карпин провёл дебютный матч во главе сборной России. Домашний поединок квалификации чемпионата мира-2022 против грозной Хорватии завершился нулевой ничьей, но игра россиян внушает оптимизм. Рассказываем подробнее о долгожданной премьере в исполнении одиозного тренера.

В ожидании премьеры

Матч против хорватов болельщики сборной России ждали с особым нетерпением, ведь эта игра была дебютной для Карпина. Многие уже и забыли, как выглядит сборная без Черчесова. Поэтому посмотреть на обновленный коллектив было очень любопытно.

Настроение перед матчем у Карпина было отличным: тренер много шутил, иронизировал и подкидывал прессе яркие цитаты. В частности, тренер пообещал стать штатным клоуном сборной России в отсутствии Артема Дзюбы. Широко обсуждалась тема и с запретом Карпина на употребление сахара игроками. На вопрос одного из журналистов: «А раньше же было можно?» Карпин ответил очень оригинально: «Раньше они, может, и водку пили».

Российские болельщики перед игрой ломали голову над возможным составом россиян. Основные вопросы вызывали позиции вратаря и нападающего. В итоге пост номер один был доверен самому опытному из нынешней бригады голкиперов Маринато Гилерме, а в атаке Карпин приготовил сюрприз. На поле не появилось ни одного номинального нападающего. Задача забивать мячи была поставлена трио Алексей Ионов / Далер Кузяев / Арсен Захарян. Последний дебютировал в составе сборной России и в свои 18 лет стал самым молодым полевым игроком в истории национальной команды.

У хорватов же состав был достаточно предсказуемым. О том, что игру из-за травмы пропустит лидер команды Лука Модрич было известно давно, с этой мыслью все успели свыкнуться задолго до стартового свистка.

Прессинг и контроль

Карпин обещал постараться играть с позиции силы с любым соперником, и первые минуты встречи показали, что это не было пустыми словами. Россияне очень высоко прессинговали соперника, старались держать мяч и атаковать большими силами. Бросалось в глаза и то, что футболисты хозяев не боялись идти в обыгрыш, делать смелые передачи и не пытались судорожно избавиться от мяча, как это было во всех встречах Евро.

Хорваты играли организованно, создавали неплохие подходы к штрафной соперника, но опасных моментов было немного. Наиболее тревожно болельщикам сборной России стало после удара Ивана Перишича из пределов штрафной. Мяч прошёл рядом со штангой. Отличный шанс забить в первом тайме был и у россиян. Алексей Миранчук в контратаке нашёл пасом Захаряна, который здорово вышел на ударную позицию и направил мяч под перекладину. Хорватов в красивом прыжке спас голкипер Доминик Ливакович.

В первой половине игры россияне ничем не уступали сопернику. Игрового преимущества ни у кого не было, но, главное, пропало ощущение безнадёги и уныния, сопровождавшее все матчи сборной России времен позднего Черчесова. Хозяева действительно старались играть в футбол и придумывать более оригинальные атаки, чем бессмысленные и беспощадные забросы на Артема Дзюбу.

Невероятный Ионов и культ осторожности

Во втором тайме Карпин снова решил удивить всех и в перерыве заменил одного из самых активных футболистов в составе сборной России в первой половине игры Алексея Миранчука. Вместо полузащитника «Аталанты» вышел центрфорвард, но не Федор Смолов, которого все ждали в стартовом составе, а Антон Заболотный.

Форвард ЦСКА много старался, совершил немало беговой работы, но примой сборной России во втором тайме был Алексей Ионов. Вингер «Краснодара» успевал и атаковать, и отрабатывать в обороне, он смело шёл в обводку и бил по воротам. Именно от Ионова исходила основная опасность воротам хорватов, но открыть счёт россиянам никак не удавалось.

Гости же неплохо преодолевали середину поля, но в завершающей стадии атак предпочитали не разыгрывать мяч до верного, а бить издали. Удары опасными не получались. В действиях обеих команд чувствовалась осторожность, казалось, что никто не против завершить встречу вничью. Так и произошло, в дебютном матче Карпина у руля сборной зрители не увидели голов.

Отсрочить развязку

Ничья позволила хорватам и россиянам остаться лидерами отборочной группы. На руку сборным сыграл ничейный исход поединка между Словенией и Словакией (1:1). В ближайших встречах с Кипром и Мальтой команде Карпина нужно обязательно брать шесть очков. Это позволит остаться в борьбе за первое место в группе.

Уровень игры россиян позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Не стоит забывать, что Хорватия — одна из сильнейших сборных Европы, на её фоне хозяева смотрелись более, чем достойно. Карпин не дал шанса проявить себя лучшему футболисту стартового отрезка РПЛ Фёдору Смолову. Возможно, по задумке тренера форвард должен сказать своё слово позже.