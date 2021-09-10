Защитник ЦСКА Фернандес завершил карьеру в сборной России

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Запасной вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал, чем поужинал нападающий клуба Криштиану Роналду. Слова голкипера приводит talkSPORT. Оказалось, что португалец придерживается правильного питания. Спортсмен отдал предпочтение киноа и авокадо, а не яблочному пирогу. Многих его коллег удивил такой набор продуктов.

Вечер пятницы, отель. Обычно, заканчивая ужин, можно позволить себе яблочный пирог, брауни или ещё что-нибудь. И ни один игрок ни к чему такому не прикоснулся. Все смотрели, что там в...