Защитник ЦСКА Фернандес завершил карьеру в сборной России
Александр Чеков
Александр Чеков
13:38, 13 сентября 2021
Марио ФернандесФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за сборную России по футболу, чтобы сосредоточится на клубной карьере. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Основной мотив 30-летнего Фернандеса при решении покинуть российскую сборную был связан с клубом, в котором он сейчас играет. По его словам, сложно «выступать на два фронта», всё больше времени требуется на восстановление. Он также пожаловался на участившиеся травмы.
Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики, — заявил президент РФС Александр резидент РФС Александр Дюков.
Он пожелал Фернандесу успехов в клубной карьере.
Ранее нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк, при котором российская сборная единственный раз выиграла бронзовые медали чемпионата Европы, объявил о завершении карьеры.
Он намеревался совершить очередной футбольный подвиг с командой Кюрасао, но в планы вмешался коронавирус, которым заразился 74-летний тренер. Он пояснил, что навсегда уходит на пенсию.