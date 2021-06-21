Не зря потешались: команда Черчесова позорно вылетела из Евро

Всё. Чемпионат Европы по футболу для сборной России подошёл к концу. В решающем матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова оказались бессильны против команды Дании. Четыре пропущенных гола и билеты до Москвы — таков финал национальной команды на Евро. Подводим итоги безрадостного матча на «Паркен Арене».

Языкастые датчане

Пресс-конференция перед матчем Дания — Россия на Евро-2020 так бы и осталась незамеченной, если бы не перформанс датских футболистов. «Алая гвардия», которая не набрала ни одного балла за два тура, в какой-то момент решила, что у неё есть все основания для того, чтобы подтрунивать над командой Станислава Черчесова.

Сначала на предматчевой пресс-конференции защитник сборной Дании Янник Вестергор заявил, что его команда без проблем обыграет Россию. Затем ещё большего огня добавил нападающие Юссуф Поульсен, выдав следующую фразу: «Если мы не сможем обыграть такую ​​команду, как Россия, то мы и не заслуживаем того, чтобы пройти в плей-офф».

Чем связана такая самоуверенность датских футболистов можно понять: они провели отличный матч против Бельгии и при большем везении могли обыгрывать сильнейшую команду. Однако разве это повод для столь неуважительных высказываний в адрес своего соперника?

Впрочем, в какой-то степени датчане молодцы. Они сделали всё возможное, чтобы разозлить сборную России: потешилась над командой, не пустили наших болельщиков в свою страну, а датские фанаты и вовсе освистали подопечных Черечсова перед выходом на поле.

Дзюба и Ко должны были дать достойный ответ на такое поведение.

Возвращение Кудряшова

Перед матчем с командой Финляндией наставник сборной России сделал несколько неожиданных замен. Вместо вратаря Антона Шунина и защитника Андрея Семёнова, которые во встрече допустили несколько результативных ошибок, на поле вышли Матвей Сафонов и Игорь Дивеев. Игра последних, видимо, настолько убедила Черчесова, что он решил дать им возможность проявить себя и в решающем матче против Дании.

Привычную конфигурацию на поле позволил сохранить в том числе и Марио Фернандес. Защитник сборной России в матче второго тура группового этапа покинул поле на носилках и до последнего момента открытым оставался вопрос, сможет ли он помочь команде. К счастью для Черчесова, повреждение не оказалось серьёзным и бразильский футболист сборной России сумел выйти в решающей встрече.

Однако по сравнению с игрой против финнов было в нашем составе одно очень важное изменение — на поле вернулся Фёдор Кудряшов. Защитник, получивший травму за неделю до старта Евро (перед товарищеской встречей с командой Болгарией) наконец восстановился. Очень своевременно.

Как только Кудряшов вернулся в состав, Черчесов вернулся к привычной схеме с тремя центральными защитниками. По сути, впервые коуч на Евро отказался от экспериментов.

Тайм за Данией по счёту, но не по игре

Дания в этом противостоянии нужна была только победа. Поэтому немудрено, что «алая гвардия» с первых минут взяла мяч под свой контроль. Стартовые 15 минут датские футболисты активно давили, однако ничего вразумительного в штрафной нашей команды создать не могли.

В итоге первый опасный момент придумали россияне. На 17 минуте после перехвата в центре поля мяч оказался у Александра Головина. Футболист потащил мяч вперёд, дошёл до линии штрафной, не стал отдавать пас на Алексея Миранчука и пробил сам. Однако попал точно в Каспера Шмейхеля.

Зато своим первым ударом в створ более удачным образом сумел воспользоваться Миккель Дансгард. Полузащитник датской команды получил передачу у штрафной, подработал под правую и закрутил мяч в угол ворот. Мяч залетел в «девятку» с 25 метров. Матвей Сафонов был бессилен.

В первом тайме Дания не выглядела угрожающе, как в игре против бельгийцев. За весь тайм «алая гвардия» нанесла только три удара по воротам (ранее всего три удара за тайм датская команда наносила только на Евро-1988). Тем обиднее, что в итоге был пропущен гол. Объективно подопечные Черчесова выглядели в первом тайме прилично.

Но во второй 45-минутке нужно было менять манеру игры. Одно дело, когда ты компактно держишь оборону и выжидаешь моменты для выхода в контратаку, другое — создавать моменты, отыгрываться. А голы во втором тайме были необходимы, как воздух.

Россию отправили домой

Но начался второй тайм так, словно отыгрываться нужно было датчанам. Уже на 59-ой минуте датчане увеличили отрыв. Роман Зобнин хотел отдать пас на Сафонова, но не заметил, стоявшего у наших ворот Поульсена. Датчанин ошибкой российского полузащитника воспользовался сполна — 2:0.

И когда казалось, что Россия упустила все свои шансы, на поле появился Александр Соболев (вышел вместо Миранчука) и заработал пенальти. 11-метровый реализовал Артём Дзюба. Связка Соболев — Дзюба сработала прекрасно. А вы говорили...

Но недолго пришлось нам радоваться. В концовке встречи Дания растерзала команду Черчесова. Сначала Андреас Кристенсен забил третий гол, а до разгромного счёт довёл Йоаким Мехле четвёртый.

Так, закончилось для нас выступление на Евро. Боль, обидно, неприятно, но все три соперника (даже финны) были лучше россиян. Мы покидаем турнир заслуженно.