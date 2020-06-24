Черышев рассказал, чем кормили сборную России по футболу во время ЧМ-2018

https://static.news.ru/photo/8e574df8-b622-11ea-bc90-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев рассказал, чем питались игроки команды на базе в Новогорске во время чемпионата мира 2018 года.

На базе в Новогорске кормили просто отлично. Я очень люблю пельмени, а там их давали каждую неделю. Утром — вкуснейшая каша, после игр — аппетитные блинчики. Часто нам делали шашлыки из разных видов мяса, — цитирует Черышева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, благодаря чему его подопечные смогли обыграть команду Испании в матче 1/8 финала на чемпионате мира в 2018 году. Черчесов считает, что россиянам помогла смена тренера у испанцев незадолго до турнира. Он также отметил, что сборной России помогла поддержка болельщиков, писал NEWS.ru.