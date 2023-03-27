Стало известно, кто сможет использовать Fan ID по упрощенной схеме Путин поручил упростить использование Fan ID для пенсионеров, детей и инвалидов

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Президент Владимир Путин после совещания с членами правительства в сегодняшних поручениях потребовал от кабинета министров и Агентства стратегических инициатив решить вопрос с упрощением использования системы Fan ID для людей с инвалидностью, детей и пенсионеров. Об этом говорится в сообщении публикации на сайте Кремля. Решение должно быть принято до 1 мая 2023 года.

Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков, — говорится в поручении президента.

Ответственными за реализацию поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Ранее сообщалось, что на фоне принятия закона о паспорте болельщика средняя посещаемость РПЛ по футболу составила 7580 зрителей, что примерно в три раза меньше, чем в среднем в прошлые годы. Когда государство решило внедрить электронную карту болельщика во внутреннем чемпионате, фанаты всех клубов РПЛ, кроме Грозненского «Ахмата», заявили, что перестанут ходить на стадион в случае принятия закона.