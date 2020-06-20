«Спартак» в гостях обыграл футболистов «Арсенала»

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счёт на 44-й минуте матча открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Также в московской команде отличились защитник Николай Рассказов (66) и нападающий Эсекьель Понсе (79).
На пятой дополнительной ко второму тайму минуте гол забил нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. Через три минуты нападающий тульской команды Даниил Лесовой забил мяч после назначенного пенальти.
Лучшим игроком матча признан защитник «Спартака» Георгий Джикия.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 31 очко. «Арсенал» находится на восьмой строчке, набрав 28 очков.
В предыдущих матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1, а «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1, писал NEWS.ru.
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