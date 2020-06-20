«Спартак» в гостях обыграл футболистов «Арсенала»

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

Искушение всегда велико, и мы все люди, которые могут быть искушены. Но то, что были нарушены принципы фейр-плей <...> возможно, регламент и не был нарушен, я не читал, но не...