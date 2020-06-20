«Рубин» в меньшинстве обыграл «Урал» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/37f57de6-b2f7-11ea-ac32-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт уже на первой минуте матча мог открыть полузащитник «Урала» Андрей Егорычев, однако другой футболист команды Эрик Бикфалви оказался в офсайде, и судья отменил гол. На седьмой минуте екатеринбургской команде всё-таки удалось выйти вперёд: мяч забил полузащитник Михал Кухарчик.

После этого «Рубин» смог переломить ход встречи, в составе команды отличились Хвича Кварацхелия (39-я минута) и Солтмурад Бакаев (56). На 71-й минуте с поля был удалён полузащитник рубина Вячеслав Подберёзкин, который получил прямую красную карточку за грубую игру.

На данный момент «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Урал» располагается на 12-й строчке, имея в активе на очко меньше.

В предыдущих матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», а «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.