«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в первом матче после возобновления РПЛ

https://static.news.ru/photo/6910b9fc-b24f-11ea-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kc-camapa.ru

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов» в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Матч стал первым после возобновления чемпионата России по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Счёт на 6-й минуте открыл защитник «Крыльев» Тарас Бурлак. Во втором тайме «Ахмат» полностью завладел преимуществом, забив четыре мяча подряд. В составе победителей отличились нападающий Владимир Ильин (54-я и 66-я минуты), а также полузащитники Денис Глушаков (59) и Бернард Бериша (69). В конце матча нападающий самарского клуба Максим Глушенков уменьшил разрыв, забив гол на 88-й минуте встречи.

23-й тур РПЛ посвящён врачам. Матч был приостановлен на 20-й минуте, футболисты и тренеры команд поаплодировали врачам, которые сражаются с коронавирусом в России.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проводить в Грозном международные соревнования.

Запрет на проведение был введён с 2014 года. Также было отмечено, что на стадионе в Грозном смогут проходить матчи сборной России по футболу.