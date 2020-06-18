УЕФА разрешил проводить международные матчи в Грозном

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стадиона проводить международные матчи в Грозном.
Сегодня историческое событие. В Грозный приезжала комиссия, и руководство УЕФА постановило, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. Мы надеемся, так и будет в ближайшее время, — сказал Алаев на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ 2019/20.
Запрет на проведение был введён с 2014 года. Также было отмечено, что на стадионе в Грозном смогут проходить матчи Сборной России по футболу.
Ранее футбольный клуб «Оренбург» получил лицензию УЕФА и Российского футбольного союза (РФС) на сезон-2020/21. Эти лицензии позволяют клубу участвовать в турнире Российской премьер-лиге (РПЛ), а также в соревнованиях под эгидой УЕФА, писал NEWS.ru.
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