УЕФА разрешил проводить международные матчи в Грозном

https://static.news.ru/photo/7f760d6e-b164-11ea-891c-fa163e074e61_660.jpg «Ахмат Арена» Фото: akhmat-arena.ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стадиона проводить международные матчи в Грозном.

Сегодня историческое событие. В Грозный приезжала комиссия, и руководство УЕФА постановило, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. Мы надеемся, так и будет в ближайшее время, — сказал Алаев на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ 2019/20.

Запрет на проведение был введён с 2014 года. Также было отмечено, что на стадионе в Грозном смогут проходить матчи Сборной России по футболу.

Ранее футбольный клуб «Оренбург» получил лицензию УЕФА и Российского футбольного союза (РФС) на сезон-2020/21. Эти лицензии позволяют клубу участвовать в турнире Российской премьер-лиге (РПЛ), а также в соревнованиях под эгидой УЕФА, писал NEWS.ru.