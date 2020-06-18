«Оренбург» прошел процедуру лицензирования для участия в турнирах УЕФА

Футбольный клуб «Оренбург» получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) на сезон-2020/21.
Эти лицензии позволяют клубу участвовать в турнире Российской премьер-лиге (РПЛ), а также в соревнованиях под эгидой УЕФА, сообщает пресс-служба «Оренбурга».
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. Кроме того, было утверждено правило пяти замен в чемпионате и Кубке страны, писал NEWS.ru.
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