«Оренбург» прошел процедуру лицензирования для участия в турнирах УЕФА

https://static.news.ru/photo/599466ba-b15d-11ea-9a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный Клуб «Оренбург» - ФК

Футбольный клуб «Оренбург» получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) на сезон-2020/21.

Эти лицензии позволяют клубу участвовать в турнире Российской премьер-лиге (РПЛ), а также в соревнованиях под эгидой УЕФА, сообщает пресс-служба «Оренбурга».

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. Кроме того, было утверждено правило пяти замен в чемпионате и Кубке страны, писал NEWS.ru.