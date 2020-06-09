РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России и Кубка страны

https://static.news.ru/photo/70ed3226-aa3a-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров.

Как сообщает пресс-служба РФС, при определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе.

Таким образом, полуфинал Кубка между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге.

РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить 10% трибун.

Ранее в РФС допустили, что число зрителей на матчах Российской премьер-лиги до конца сезона-2019/20 может быть увеличено, писал NEWS.ru