РФС утвердил правило пяти замен в матчах чемпионата России

https://static.news.ru/photo/d6949a5a-aa3b-11ea-9cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил правило пяти замен в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое же количество замен разрешено и в Кубке России.

При этом у них (команд. — NEWS.ru) будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве, — говорится в сообщении союза.

В Кубке страны у каждой команды в дополнительное время матча появится дополнительная шестая замена и дополнительная четвёртая возможность по ходу матча сделать перестановки. Кроме того, замены могут быть сделаны в перерыве между основным и дополнительным временем матча и в перерыве между таймами дополнительного времени.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров, писал NEWS.ru.