«Сочи» уничтожил молодых футболистов «Ростова» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счёт на первой минуте открыл полузащитник ростовской команды Роман Романов. Через пять минут «Сочи» восстановил равновесие (гол был забит с нарушением правил Антоном Заболотным), автогол был записан на Владимира Абрамова.
После этого ростовчане пропустили ещё девять мячей. В составе «Сочи» забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (44, 45+2), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86) и Никита Колдунов (87).
На 47-й минуте Заболотный не смог реализовать пенальти, который отбил голкипер «Ростова» Денис Попов.
В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.
Ранее грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов» в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Матч стал первым после возобновления чемпионата России по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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