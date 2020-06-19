«Сочи» уничтожил молодых футболистов «Ростова» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/f9015caa-b25f-11ea-969c-fa163e074e61_660.jpg Игроки ФК «Сочи» Тимофей Маргасов и ФК «Ростов» Никита Колотиевский Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на первой минуте открыл полузащитник ростовской команды Роман Романов. Через пять минут «Сочи» восстановил равновесие (гол был забит с нарушением правил Антоном Заболотным), автогол был записан на Владимира Абрамова.

После этого ростовчане пропустили ещё девять мячей. В составе «Сочи» забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (44, 45+2), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86) и Никита Колдунов (87).

На 47-й минуте Заболотный не смог реализовать пенальти, который отбил голкипер «Ростова» Денис Попов.

В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.

Ранее грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов» в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Матч стал первым после возобновления чемпионата России по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.