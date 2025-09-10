Смолову избрали меру пресечения после драки в кафе Москвы Футболисту Смолову назначили обязательство о явке после драки в московском кафе

В рамках уголовного дела о причинении средней тяжести вреда здоровью футболисту Федору Смолову назначено обязательство о явке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. После драки в московском кафе по результатам медицинской экспертизы и заявления потерпевшего ОМВД России по Пресненскому району возбудило дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, — говорится в сообщении.

Ранее против нападающего «Краснодара» Смолова было возбуждено уголовное дело из-за драки в московской кофейне. По данным издания, футболисту грозит до пяти лет лишения свободы. Решение о деле приняли после медицинского обследования 52-летнего бизнесмена, у которого выявили перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Кроме того, в московскую клинику блогера Карины Смоловой, жены участвовавшего в драке футболиста, проник неизвестный мужчина. Инцидент произошел около трех часов ночи: мужчина был босой, в полотенце и косынке, с кистью в руках, а Смолова назвала его «привидением».