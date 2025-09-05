Саммит ШОС — 2025
Словакия остановила Германию в первом туре отбора на ЧМ-2026

Сборная Германии уступила Словакии в первом туре отбора на ЧМ-2026 со счетом 2:0

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Сборная Германии потерпела поражение в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Словакии, сообщает Немецкий футбольный союз. Встреча состоялась в Братиславе и закончилась со счетом 2:0. На 42-й минуте матча первый гол забил Давид Ганцко, а на 55-й минуте Давид Стрелец увеличил преимущество словацкой сборной.

Следующий матч немецкой сборной запланирован на 7 сентября — команда сыграет против сборной Северной Ирландии на домашнем поле. Словацкая сборная в этот же день проведет выездную игру против команды Люксембурга.

Ранее сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Иордании, который завершился нулевой ничьей. Встреча состоялась на московском стадионе «Лукойл-Арена». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге FIFA, в то время как их соперник находится на 64-й позиции. Иорданская сборная является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Следующий матч российской сборной запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что нападающий Лионель Месси не примет участия в матче 18-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Эквадора. 38-летний футболист пропустит игру из-за усталости и значительной физической нагрузки, полученной в предыдущем матче.

