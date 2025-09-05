Названа причина, почему Месси пропустит матч против сборной Эквадора

Аргентинский нападающий Лионель Месси не примет участия в матче 18-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Эквадора, пишет TyC Sports со ссылкой на главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. По его словам, 38-летний футболист завершил предыдущий матч и очень устал, так как получил значительную физическую нагрузку.

Он не поедет в Эквадор. Закончил уставшим. Должен был быть заменен, но этого не произошло из-за эмоциональности матча и потому что мы заранее договорились, что он сыграет всю встречу. В итоге он довольно перегружен. В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведет время со своей семьей, — сказал Скалони.

Ранее Лионель Месси установил новый рекорд, став первым футболистом в истории, который быстрее всех достиг отметки в 875 забитых голов за карьеру. Аргентинский нападающий достиг этого результата в матче MLS против «Лос-Анджелес Гэлакси», отличившись точным ударом по воротам соперника.

Также Месси установил уникальное достижение в MLS, оформив дубли в пяти матчах подряд. Он дважды поразил ворота «Нэшвилла», обеспечив своей команде победу со счетом 2:1.