Рекорд Анчелотти, камбэк «Интера»: чем запомнятся полуфиналы Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выбил из розыгрыша действующего обладателя титула «Реал», а «Милан» провалил дерби

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» смог сломить сопротивление «Реала», устроив во втором матче унизительный разгром, а «Интер» дважды уверенно обыграл «Милан». Стадия также была богата на различные рекорды и любопытные события. NEWS.ru рассказывает о них подробнее.

Гвардиола в первом матче с «Реалом» обошелся без замен

Первая встреча «Манчестер Сити» и «Реала», прошедшая в Мадриде, получилась остросюжетной. Гости больше атаковали, играли первым номером и не реализовали несколько классных моментов, «Реал» же воспользовался одним из немногих шансов и пропустил лишь в концовке игры. Любопытным моментом в той игре стало то, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не сделал ни единой замены.

Спустя неделю «Сити» дома сыграл гораздо эффективнее и увереннее, одержав крупную победу со счетом 4:0. На этот раз Гвардиола решил внести в стартовый состав три изменения по ходу матча. Во второй встрече на последней минуте матча был заменен главный бомбардир английской команды Кевин Холлан, который так и не смог забить в полуфинале. Возможно, свои голы он приберег на финальный матч с «Интером».

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 13 лет

В последний раз миланская команда добиралась до решающего матча турнира в 2010 году. Тогда «нерадзурри» руководил Жозе Моуринью, который поставил клубу прагматичный оборонительный футбол. Четыре матча из шести на пути к финалу «Интер» выиграл со счетом 1:0. В решающей встрече против «Баварии» итальянская команда усилиями Диего Милито открыла счет на 35-й минуте, а в середине второго тайма аргентинский форвард оформил дубль, установив окончательный счет.

Та победа «Интера» стала для клуба третьей в истории, миланцы также дважды проигрывали в финалах. Лидером по количеству завоеванных титулов с большим отрывом является «Реал» (14). При этом мадридский клуб проиграл в финалах лишь трижды.

Мхитарян стал первым армянином — участником финала Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник выступает за миланский клуб с 2 июля прошлого года, к команде он присоединился в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Интер» 31 матч в чемпионате Италии, в которых забил три мяча, а в 12 встречах Лиги чемпионов армянин отличился дважды. Один из мячей был забит в первом полуфинальном матче против «Милана». Мхитарян отличился после стремительной контратаки в первом тайме, он пробил над голкипером с близкого расстояния.

В ответном матче, как и в первой игре, Мхитарян вышел на поле в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле уже на 44-й минуте из-за травмы. По информации итальянских СМИ, у него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Насколько все серьезно и сможет ли нападающий сыграть в финале Лиги чемпионов 10 июня, станет известно в ближайшее время.

Мхитарян может стать девятым футболистом из бывшего СССР, которому удалось выиграть главный европейский клубный турнир. Ранее это удавалось Игорю Добровольскому, Владимиру Буту, Дмитрию Аленичеву, Андрею Шевченко, Анатолию Тимощуку, Александру Глебу, Кахе Каладзе и Эдгарасу Янкаускису.

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press Генрих Мхитарян

«Интер» впервые четыре раза подряд обыграл «Милан» всухую

Миланское дерби считается одним из самых горячих и бескомпромиссных в мировом футболе, однако в четырех последних матчах «Милан» не только не смог зацепиться даже за ничью, но и ни разу не поразил ворота соперника. Перед полуфинальными матчами Лиги чемпионов, в которых «Интер» победил со счетом 2:0 и 1:0, были встречи в чемпионате Италии и Суперкубке страны, которые тоже завершились в пользу черно-синих: 1:0 и 3:0.

Во всех этих матчах ворота «Интера» защищал 27-летний камерунец Андре Онана, который присоединился к команде в этом сезоне. В списке самых дорогих голкиперов мира он занимает только 21-е место. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €20 млн.

«Интер» впервые обыграл «Милан» в Лиге чемпионов

Помимо четырех подряд сухих поражений от «Интера», дерби для «Милана» в нынешнем сезоне омрачилось еще одним неприятным историческим событием. Красно-черные раньше никогда не проигрывали заклятому сопернику в рамках Лиги чемпионов, но и матчей таких за всю историю до нынешнего полуфинала было всего четыре. Две встречи выиграл «Милан», еще в двух матчах была ничья. Теперь же между соперниками в Лиге чемпионов полный паритет.

Помимо двух побед в дерби, нынешняя Лига чемпионов запомнится болельщикам «Интера» беспрецедентным количеством сухих матчей. Таких у команды Симоне Индзаги набралось аж восемь, это новый клубный рекорд.

Фото: Daniela Porcelli/Global Look Press Футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Миланом»

Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов смог побить казавшийся вечным рекорд сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в турнире, проведенных в качестве главного тренера. Вторая игра против «Манчестер Сити» стала для итальянца 191-й в карьере, в активе великого шотландца 190 встреч.

Ближайшими преследователями Анчелотти и Фергюсона являются экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер (178 матчей), а также нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (159 игр). При этом у Фергюсона сохраняется рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов во главе одной команды, все встречи в турнире он провел с «Манчестер Юнайтед». Анчелотти же выступал в европейском турнире с восемью клубами.



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