«Сороки» принесли: как «Манчестер Юнайтед» брал первый трофей за пять лет Манкунианцы выиграли Кубок английской лиги и очень хотят развить успех

Фото: Alastair Grant/AP/TASS

Финал Кубка Английской футбольной лиги: «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» - 2:0

«Манчестер Юнайтед» в последние годы заставляет болельщиков страдать гораздо больше, чем радоваться. Команда бесконечно меняет тренеров, делает дорогостоящие и нередко одновременно провальные трансферы и терпит поражение за поражением. Почти шесть лет суперзвездная команда не могла взять ни одного трофея, но 26 февраля черная полоса прервалась: «красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги и вернули фанатам надежду на светлое будущее. Рассказываем подробнее об успехе манкунианцев.

Охота на «сорок»

На пути к финалу турнира у МЮ была объективно легкая турнирная сетка. Подопечные Эрика тен Хага не пересеклись ни с одним топ-клубом и очень легко прошагали по всем стадиям. За весь розыгрыш команда пропустила всего два гола — оба в матче третьего раунда против «Астон Виллы» (4:2), после чего во всех играх побеждала с разницей как минимум в два мяча.

Серьезный, но вполне проходимый соперник у «красных дьяволов» оказался и в финале. Раскачанный арабскими миллионами «Ньюкасл» в последний год мощно усилил состав и стал претендентом на попадание в Лигу чемпионов, но к грандам его никак не отнесешь.

При этом первые полчаса решающего матча «Ньюкасл» владел преимуществом и вполне мог выйти вперед, однако голкипер МЮ Давид де Хеа, проехавший мимо чемпионата мира, продемонстрировал высочайший класс и спас команду после удара Аллана Сен-Максимена в упор.

Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасл Юнайтед» Кубок Карабао Джоелинтон

После этого наступила шестиминутка, в течение которой манкунианцы решили все вопросы. Сначала Каземиро в несвойственной для себя манере ударом головой замкнул подачу Люка, а затем настало время Маркуса Рашфорда. Лидер МЮ ворвался в штрафную и пробил с левой ноги, а защитник «сорок» Свен Ботман пытался заблокировать удар, но лишь помешал голкиперу на него среагировать. В итоге мяч оказался в сетке, а на игрока «Ньюкасла» записали автогол.

Во втором тайме МЮ играл суперпрагматично. Тен Хаг постепенно менял игроков атаки на футболистов оборонительного плана, а «красные дьяволы» сосредоточились на удержании счета и преуспели в этом. «Ньюкасл» не создал большого количества опасных моментов и сам был близок к тому, чтобы пропустить третий гол. Трофей справедливо ушел в руки футболистов МЮ.

Голландский почин

У нас был правильный, очень хороший настрой — игроки боролись и отдавали все силы. Не всегда это был лучший футбол с нашей стороны, но он был эффективным. Сначала нужно выиграть первый трофей, мы это и сделали сегодня. После этого команда может обрести вдохновение и уверенность в том, что способна побеждать, — так долгожданный успех «Манчестер Юнайтед» прокомментировал тен Хаг.

Голландец пришел в команду в начале нынешнего сезона и смог сделать то, чего не удавалось многим его предшественникам. Понемногу тен Хаг становится любимцев фанатов МЮ, хотя еще недавно не все поддерживали его в конфликтной ситуации с Криштиану Роналду.

Португалец был недоволен тем, что тен Хаг относится к нему так же, как и к другим игрокам «Юнайтед» и позволяет себе оставлять его в запасе или выпускать на 5-10 минут, но тренер гнул свою линию и заручился поддержкой не только руководства МЮ, но и футболистов. В итоге Роналду со скандалом покинул клуб, а результаты команды после этого резко пошли в гору.

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press Эрик тен Хаг

Закрепить успех

Триумф МЮ в Кубке лиги может быть не единственным успехом клуба в этом сезоне, команда продолжает борьбу за победу еще в трех турнирах — АПЛ, Лиге Европы и Кубке Англии. Правда, тен Хаг уже заявил, что клубу надо не мечтать, а двигаться от игры к игре.

За 14 туров до конца чемпионата Англии у МЮ еще сохраняются шансы на титул в премьер-лиге. Сейчас команда занимает третье место и отстает от лидирующего «Арсенала» на восемь очков. Да, «канониры» в нынешнем сезоне очень хороши, в спину им дышит грозный «Манчестер Сити», но отказываться от борьбы за золото «Манчестер Юнайтед» точно не будет.

Уже 1 марта МЮ предстоит встретиться в 1/8 финала Кубка Англии с «Вест Хэмом», который в нынешнем сезоне находится в глубочайшем кризисе, так что выход в следующую стадию вполне возможен. То же самое можно сказать и о Лиге Европы, там команда недавно выбила из турнира «Барселону» и на той же стадии 1/8 финала 9 и 16 марта встретится с «Бетисом». Конечно, претендующая на место в ЛЧ испанская команда не подарок, но клуб уж точно не сильнее сине-гранатовых.

Победа в Кубке лиги точно позволит всем, кто хоть как-то связан с МЮ, вздохнуть с облегчением. Несколько бестрофейных лет позади, а значит надежда на возвращение к золотым временам снова жива. А уровень подбора игроков и, кажется, тренер вполне позволяют манкунианцам превращать ожидания в реальность.