Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара» по окончании карьеры

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» займёт пост спортивного директора российского «Краснодара» после завершения профессиональной карьеры игрока, сообщает ArmSport. Там отмечают, что спортсмен уже достиг устной договорённости с владельцем отечественной команды Сергеем Галицким.

Также отмечается , что Мхитарян не заинтересован в том, чтобы пополнить состав одного из российских клубов в ближайшее время.

Мхитарян известен по выступлениям за армянский «Пюник», украинские «Металлург» и «Шахтёр», немецкую «Боруссию» из Дортмунда, английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Цвета «Ромы» Генрих защищает с 2019 года. За римский клуб он провёл 96 матчей, в которых отметился 26 голами и 24 результативными передачами.

Мхитарян является чемпионом Армении (четыре раза), Украины (три раза), двукратным обладателем Суперкубка Германии в составе «Боруссии». Вместе с «Манчестер Юнайтед» он выиграл Лигу Европы, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может пополнить состав итальянского футбольного клуба «Дженоа». Аргентинец входит в шорт-лист возможных кандидатов, которые генуэзский коллектив рассматривает в плане усиления атакующей линии. Помимо Понсе в список входят форвард нидерландского «Гронингена» Йорген-Странд Ларсен, нападающий швейцарского «Янг Бойз» Жордан Сибачо и футболист итальянского «Удинезе» Игнасио Пуссетто.