Пять фишек РПЛ: 333 дня питерского счастья и миссия Талалаева в Черкизово

Первое поражение чемпиона за 11 месяцев, крах «Локомотива», Дзюба без конкурентов в сборной, революционный топ-5 бомбардиров, шедевр Вандерсона в Краснодаре — NEWS.ru представляет подборку самых заметных футбольных происшествий очередного тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зениту» напомнили, что такое поражение

Напрасно мы поспешили обвинить наш чемпионат в отсутствии главной интриги. Действующий обладатель титула, петербургский «Зенит», после стопроцентного результата в четырёх стартовых турах нового сезона потерпел поражение уже в пятом. Для этого на пути команды Сергея Семака должно было оказаться московское «Динамо», донельзя рассерженное неудачей в предыдущем поединке в Туле, где «Арсенал» убедительно переиграл «бело-голубых» (2:0).

Как следствие, на матч с питерцами подопечные Кирилла Новикова вышли как на последний бой. У москвичей в этот вечер было на высшем уровне практически всё: от тактического замысла тренерского штаба, впервые в сезоне выбравшего схему с тремя центральными защитниками, до запредельного настроя и самоотдачи игроков. А забить победный мяч посчастливилось Тони Шуньичу, который впервые вышел на поле в нынешнем розыгрыше.

Любители футбольной цифири быстро подсчитали, что действующий чемпион на внутренней арене не знал поражений 333 дня — с 28 сентября прошлого года, когда тоже в столице уступил (0:1) «Локомотиву». То есть почти 11 месяцев никто в России не мог обыграть «Зенит». Прервать беспроигрышную серию «сине-бело-голубых» удалось «Динамо», которое после этой победы вернулось в группу лидеров чемпионата и отстаёт от петербуржцев лишь на два очка.

А ещё ближе к «Зениту» располагаются московский «Спартак» и «Сочи», в этом туре выигравшие с минимальным счётом на выезде у волгоградского «Ротора» и «Тамбова» соответственно. Одно очко отставания от лидера — вот она, возродившаяся интрига в турнире после пятого тура!

«Локомотив» сошёл с рельсов?

Впрочем, проиграл в этом туре не только «Зенит» — ещё один гарантированный представитель РПЛ в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов также ушёл с поля без набранных очков. Причём столичный «Локомотив» проиграл второй матч кряду: вслед за земляками-спартаковцами «железнодорожников» огорчил грозненский «Ахмат».

Андрей Талалаев ещё пару месяцев назад примеривался к выездной победе в Черкизово. Правда, это был финишный отрезок предыдущего чемпионата, а возглавлял специалист самарские «Крылья Советов». Волжане самым обидным образом не удержали выигрышный счёт, пропустив от Алексея Миранчука в самой концовке, и по итогам сезона покинули премьер-лигу. Талалаев же в РПЛ остался, возглавив клуб из столицы Чечни. И выдал с новой командой весьма впечатляющий старт сезона, набрав, как и «Динамо», 10 очков в пяти играх.

Самым ярким у «Ахмата» получился перформанс в Москве против «Локомотива». Грозненцы забили в ворота голкипера сборной России Гильерме аж три мяча, чего хватило, чтобы добиться победы даже после удаления двух игроков по ходу второго тайма.

Безусловно, стоит учитывать тот факт, что состав «железнодорожников» был существенно ослаблен отсутствием Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука, получивших травмы в дерби со «Спартаком». А во время поединка с «Ахматом» повреждение получил и капитан «красно-зелёных» Ведран Чорлука. При столь серьёзных потерях наставнику «Локо» Марко Николичу можно только посочувствовать. Ведь если команда после сравнительно удачного финиша прошлого сезона и неплохого старта нынешнего теперь сошла с рельсов, то вернуть её на путь истинный будет совсем не просто. Тем более что в ближайшем туре «Локомотиву» дома предстоит сыграть с «Зенитом».

Нападающие сборной «ушли в подполье»

Пятому туру РПЛ предшествовало важное событие: главный тренер российской сборной Станислав Черчесов огласил состав на предстоящие матчи с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт) в рамках Лиги наций. И сразу же главной темой дискуссий стало отсутствие в списке «сборников» форварда московского «Спартака» Александра Соболева, которое Черчесов откровенно объяснил конфликтом молодого нападающего «красно-белых» с капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой.

Пока болельщики и специалисты в жарких спорах ломали копья, правильно ли поступил наставник сборной, с вызванными на сбор игроками атаки начали происходить неприятные метаморфозы. Например, Евгений Луценко из тульского «Арсенала», впервые дождавшийся приглашения в главную команду страны в 33 года, самым обидным образом повредил заднюю поверхность бедра в домашнем поединке с «Химками» и из списка кандидатов выбыл.

Артём Дзюба и Иван Ордец Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дальше — больше. В поединке «Зенита» с «Динамо» Дзюба, попав в тиски обороны соперника, был почти незаметен, а в середине второй половины встречи и вовсе заменён Семаком. Форвард «бело-голубых» Николай Комличенко, напротив, вступил в игру лишь на заключительные полтайма и толком проявить себя не успел.

Наконец, Фёдор Смолов просидел весь матч с «Ахматом» на скамейке запасных. Так что картина с точки зрения боеспособности атакующей линии сборной получается далеко не самая весёлая. Можно сказать, что все получившие от Черчесова вызов форварды дружно ушли в подполье. Кто же будет забивать сербам и венграм в Лиге наций?

Новая компания для Азмуна

В том, что нынешний чемпионат своими стартовыми турами ломает стереотипы и взрывает сознание, убеждает не только местами экзотическая турнирная таблица РПЛ. Если взглянуть на список лучших бомбардиров премьер-лиги, то там тоже ничего обычного. Ну, или почти ничего — за исключением Сердара Азмуна, забившего четыре мяча.

А в остальном — форменная революция! В компании с питерским иранцем нет ни партнёра по «Зениту» Дзюбы, ни спартаковца Соболева, ни ростовского голеадора из сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Всех их вытеснили совсем другие персоны, причём среди них есть как матёрые старожилы РПЛ, так и более молодые футболисты, недавно начавшие покорять российские футбольные вершины.

После пяти туров лидерство с Азмуном делят также забившие по четыре гола Денис Макаров из казанского «Рубина» и Кристиан Нобоа из «Сочи». Всплеск результативности 35-летнего эквадорца NEWS.ru уже отмечал в первом выпуске нашей новой рубрики, и с тех пор Кристиан успел отличиться ещё раз, принеся в компенсированное время победу «курортникам» в выездном матче с «Тамбовом».

А вот Макаров буквально пулей, выпущенной из одноимённого пистолета, ворвался в топ самых результативных игроков чемпионата. В предыдущем туре Денис положил красивейший победный мяч в ворота ЦСКА на столичной «ВЭБ Арене». А теперь в домашнем поединке с «Уфой» оформил дубль, сделав итоговый счёт крупным (3:0).

На пятки этому трио наступают «армеец» Константин Кучаев и форвард «Ахмата» Владимир Ильин, отличившиеся по три раза. Все эти фамилии трудно было даже представить на верхних строчках бомбардирского рейтинга РПЛ. Но теперь эти ребята с удовольствием творят сюрпризы и тщательно перемешивают таблицу чемпионата, добавляя в неё неповторимых специй.

Кстати, о специях. Обратим внимание на азиатский прорыв в матчах пятого тура. Представитель Южной Кореи Хван Ин Бом забил свой первый мяч за «Рубин» спустя 69 секунд после выхода на замену в поединке с «Уфой». А японец Кенто Хашимото обеспечил «Ростову» вторую минимальную победу подряд, отличившись в матчах с той же «Уфой» и екатеринбургским «Уралом». Ветры с Востока тоже всё сильнее влияют на погоду в российском футболе.

Эффектный удар бразильского «быка»

В продолжение темы бомбардирских достижений в российском чемпионате отдельным пунктом отметим мегаэффектный «выстрел» бразильца Вандерсона на исходе поединка «Краснодар» — ЦСКА. Этот матч наряду с игрой «Динамо» — «Зенит» был одним из центральных в туре, а по качеству футбола, напряжённости противостояния и качеству атакующих действий с обеих сторон, пожалуй, оказался вне конкуренции.

«Армейцы» открыли счёт в первом тайме благодаря точному удару Кучаева. Не сказать, что этот гол стал материализацией какого-то заметного преимущества москвичей — просто они в последние годы приноровились забивать первыми на замечательной краснодарской арене. Достаточно вспомнить, как в декабре минувшего года ЦСКА здесь же повёл благодаря изумительному по красоте дальнему удару Ивана Облякова.

После перерыва «быки» сделали всё, чтобы отыграться. По-настоящему убойный момент был у Виктора Классона, однако Игорь Акинфеев непостижимым образом сумел отвести угрозу после удара шведа в ближний угол. И всё-таки подопечные Мурада Мусаева забили ответный мяч — и вполне заслуженно. Вандерсон в затяжной атаке и после не самого удачного выноса со стороны «армейской» защиты так «пальнул» по сумасшедшей дуге, что никакой Акинфеев не смог выручить гостей.

А на последней минуте уже голкипер южан Матвей Сафонов совершил два подряд шикарных сейва, сохранив для своей команды не лучший, но приемлемый ничейный результат. Которым, впрочем, наверняка остались недовольны обе команды — ведь и «красно-синие», и «чёрно-зелёные» с семью набранными очками теперь располагаются в середине таблицы РПЛ. И это явно не соответствует амбициям обоих российских топ-клубов.