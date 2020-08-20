Пять фишек РПЛ: кто развеял миф о фарм-клубе «Спартака» и чем крут Смолов

NEWS.ru начинает серию обзорных материалов, в которых по ходу сезона будет резюмировать каждый тур чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), выделяя в нём пятёрку самых ярких событий.

«Зенит» снова выше всех

Трёх туров чемпионата страны хватило действующему триумфатору премьер-лиги, чтобы вновь возглавить таблицу в гордом одиночестве. Этому поспособствовала очная встреча петербуржцев на своём поле со столичными «армейцами», которые вместе с земляками-«железнодорожниками» после второго тура шли с «Зенитом» вровень, набрав по шесть очков. Но вот «сине-бело-голубые» взяли верх над ЦСКА (2:1), а «Локо» оступился в Екатеринбурге, едва избежав поражения от «Урала» (1:1), и команда Сергея Семака осталась единственной в нынешнем чемпионате, имеющей стопроцентный результат — три победы из трёх.

Совсем недавно «Зенит» завершил сезон-2019/20 рекордным оформлением титула за четыре тура до финиша, а также убийственным для конкурентов отрывом от занявшего второе место «Локомотива» в 15 очков. Поэтому сейчас, после впечатляющего старта «сине-бело-голубых» в новом сезоне, можно делать ставки на их очередное достижение. Например, на ещё более раннее чемпионство. Или на то, что питерцы вообще в этом чемпионате обойдутся без поражений.

Правда, до конца августа у «Зенита» будут два поединка в Москве — против «Динамо» и «Локомотива», которые сейчас составляют ближайшую группу преследователей лидера, набрав по семь очков. Эти матчи действительно станут серьёзной проверкой петербуржцев на прочность. Однако Семак уже успел показать, что может побеждать серьёзных соперников даже не оптимальным составом: в предыдущем туре «Ростов» был обыгран (2:0) в отсутствие получившего небольшое повреждение Артёма Дзюбы, а с ЦСКА «сине-бело-голубые» справились без дисквалифицированного защитника Ярослава Ракицкого.

Так что, даже несмотря на то, что наставник «Зенита» не упускает случая, чтобы покритиковать лимит на легионеров, кадровых и игровых ресурсов ему вполне хватает, чтобы продлевать победную серию. Посмотрим, изменится ли ситуация, когда откроется ещё один фронт — Лига чемпионов.

«Бело-голубой» ренессанс

Сергей Лантюхов/News.ru

Единственной командой, не пропустившей за три тура ни одного мяча, остаётся московское «Динамо». При этом подопечные Кирилла Новикова ещё и забивают исправно, отгрузив по два мяча «Уралу» (на выезде) и «Ростову» (дома). И если бы между этими матчами не случилась осечка в виде нулевой ничьей с волгоградским «Ротором», быть сейчас «бело-голубым» на вершине турнирной таблицы вровень с самим «Зенитом».

Впрочем, динамовцы и так входят в группу лидеров, чего с ними давненько не случалось. Пожалуй, с той поры, когда команду возглавлял Станислав Черчесов, и она весьма успешно выступала в Лиге Европы. Было это пять лет назад — достаточный срок, чтобы болельщики «бело-голубых» успели соскучиться по большим победам.

Несмотря на приятный ноль в графе «пропущенные мячи», нельзя сказать, что оборона «Динамо» выглядит неприступной. Тем более что руководство клуба нынешним летом пошло на серьёзное обновление состава, и среди покинувших команду игроков был и один из столпов защитной линии Владимир Рыков. Однако тренерский штаб, сделав выбор в пользу схемы с четырьмя защитниками, в центре обороны наигрывает связку Иван Ордец — Роман Евгеньев, которым в опорной зоне помогают Шарль Каборе и перспективный новичок команды Даниил Фомин, пришедший из «Уфы».

Безусловно, пока сопутствует «бело-голубым» и везение: «Ростов», например, даже на поле соперника почти весь первый тайм владел игровым преимуществом, создал несколько неплохих моментов, но допустил провальную пятиминутку перед перерывом, позволив москвичам забить дважды. А во второй половине встречи динамовцы уже уверенно контролировали игру, спокойно доведя её до победы.

Ближайшие два тура во многом прояснят картину, вернулось ли «Динамо» всерьёз и надолго. Сначала команда Новикова съездит в Тулу в гости к неудачно начавшему чемпионат «Арсеналу», а затем примет в Петровском парке «Зенит».

«Где шесть очков у команды „Спартак“ от „Уфы“?»

spartak.com

Когда Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Уфы» и сменил Томаса Цорна в аналогичной должности в столичном «Спартаке», все дружно принялись наклеивать на башкирский клуб ярлык неофициального фарм-клуба «красно-белых». Считалось, что владелец столичного клуба Леонид Федун наносит таким способом ответный удар питерской империи «Газпрома», имеющей похожую «дочернюю» команду в Сочи.

NEWS.ru тогда тоже забил тревогу, опасаясь, что в матчах грандов РПЛ с их «фармами» честная спортивная борьба будет лишь имитирована, а очки «головным предприятиям» в лице «Спартака» и «Зенита» достанутся в полном объёме, то есть по шесть за чемпионат — соответственно от «Уфы» и «Сочи».

Однако уже в третьем туре миф об «особых отношениях» между бывшим и нынешним клубами Газизова был развеян. «Спартак» пропустил в Уфе быстрый гол и сумел в итоге лишь отыграться. Надо было видеть лицо главного тренера башкирской команды Вадима Евсеева и услышать его короткий, но выразительный спич в послематчевом флэш-интервью.

Одну фразу скажу. Мне сейчас интересно будет услышать, где шесть очков у команды «Спартак» от «Уфы»? Спасибо! — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Примерно в таком же ключе высказался и голкипер уфимцев Александр Беленов, отразивший по ходу матча пенальти от Джордана Ларссона и признанный лучшим игроком встречи.

Хотелось бы передать привет псевдоэкспертам и вот этим балаболам, которые сидят и рассказывают, что «Уфа» здесь «ляжет» и что у «Спартака» железные шесть очков. Мы играем для своих болельщиков, прежде всего, для своих семей. Поэтому прежде чем что-то говорить, наверное, нужно людям подумать в очередной раз, — заявил Беленов после игры.

Хорошо, с «Уфой» мы разобрались — дарить «Спартаку» халявные очки команда Евсеева не собирается. А как насчёт другой сладкой парочки — «Зенит» и «Сочи»? Ждать ответа придётся ещё два месяца — до середины октября, когда команды встретятся в Петербурге в рамках 11-го тура. Но почему-то есть ощущение, что ответ уже известен заранее.

Вторая молодость Нобоа

После третьего тура список лучших бомбардиров чемпионата возглавили два футболиста, забившие по три мяча. Но этот дуэт лишь наполовину выглядит привычно, поскольку в нём есть Сердар Азмун, но нет Артёма Дзюбы. Оба нападающих «Зенита», напомним, забили в прошлом чемпионате по 17 мячей, поделив лавры самых забивных игроков РПЛ. В новом же сезоне пока только иранец не сбавляет темпа, забив в предыдущем туре «Ростову», а затем оформив дубль в ворота ЦСКА.

А тем временем в гонку бомбардиров нынче неожиданно ввязался Кристиан Нобоа. Эквадорец ещё год назад играл вместе с Азмуном за «Зенит», однако затем в составе весьма многочисленной группы футболистов был откомандирован на Черноморское побережье с целью укрепления рядов дебютанта премьер-лиги — ФК «Сочи».

В прошлом сезоне в 19 матчах Нобоа забил четыре мяча, а в нынешнем не ушёл с поля без гола в каждой из трёх проведённых игр. Фишек здесь несколько. Во-первых, Кристиан, в отличие от Сердара, не форвард, а центральный полузащитник, так что столь высокая результативность эквадорца — в большей степени приятный сюрприз, чем закономерность. Во-вторых, впору говорить о второй молодости хавбека южан — в 35 лет играть в каждом матче от звонка до звонка и при этом постоянно забивать — дорогого стоит.

Наконец, в-третьих, все голы Нобоа оказались весьма ценными: в первых двух турах они принесли «курортникам» ничьи (2:2 в Москве со «Спартаком», 1:1 дома с «Химками»), а теперь за результативным ударом Кристиана со штрафного последовала результативная передача на Ивана Миладиновича, забившего победный мяч в ворота казанского «Рубина» в самой концовке встречи.

Может быть, хавбека сборной Эквадора, уже более десяти лет играющего в России за различные клубы премьер-лиги и неплохо говорящего по-русски, вдохновило на голевые подвиги недавнее интервью NEWS.ru?

Федя «съел медведя»

Многие российские болельщики и специалисты, скажем так, настороженно отнеслись к возвращению в «Локомотив» Фёдора Смолова после полугодичной командировки в испанскую Ла Лигу. Ну и что, дескать, что мадридскому «Реалу» и «Барселоне» в составе «Сельты» забивал? Их вон «Ман Сити» с «Баварией» в Лиге чемпионов ногами вперёд вынесли — подумаешь, тоже мне достижение!

А если серьёзно, то «акции» не сумевшего закрепиться в скромном клубе одной из топ-лиг Европы нападающего сборной России нынешним летом действительно существенно упали. Об этом говорит и тот факт, что руководство «железнодорожников» и по сей день готово отпустить Смолова в другой зарубежный клуб — но только не в аренду, как это было с «Сельтой», а на постоянный контракт. Пока очереди из желающих приобрести 30-летнего форварда не наблюдается, но трансферное окно открыто, так что, как говорится, возможны варианты.

Пока же Фёдору не остаётся ничего иного, кроме как пытаться завоевать место в основном составе «Локо». В трёх стартовых матчах нового сезона главный тренер Марко Николич вроде бы давал Смолову максимальную возможность проявить себя, выпуская в стартовом составе. Однако приход в команду новичков Виталия Лисаковича и Франсуа Камано наверняка обострит конкуренцию в группе атаки, поэтому свою состоятельность и эффективность нужно доказывать делом, причём здесь и сейчас.

В выездном поединке третьего тура в Екатеринбурге Фёдор наконец-то забил — впервые после возвращения из «Сельты». Гол получился очень важным — благодаря ему на 87-й минуте «красно-зелёные» спаслись от поражения. Возможно, Смолову помогла аура бывшего клуба — ведь за «Урал» он провёл сезон-2014/15. А может быть, подхлестнуло нежелание садиться на скамейку запасных.

В общем, в некотором смысле Федя в этом туре съел медведя — если вспомнить, как выглядит логотип РПЛ. Любопытно, каким будет продолжение этой истории.