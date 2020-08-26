Тренер «Локомотива» Николич ушёл с пресс-конференции

Футбольный клуб «Локомотив» проигрывает уже вторую игру подряд. На этот раз подопечным сербского специалиста Марко Николича досталось от грозненского «Ахмата» (2:3). Встреча пятого тура Российской премьер-лиги откровенно показала, что без полузащитника Алексея Миранчука железнодорожникам сложно создавать что-то серьёзное, а два забитых гола, честно говоря, больше похожи на удачу и расслабление защитников гостей. Зато Андрею Талалаеву надо отдать должное: что будучи тренером «Крыльев Советов» сыграл вничью с «Локо» (1:1), что сейчас забрал у соперника очки. Да, «красно-зелёные» тогда и сейчас — это две разные команды, но и российский специалист сменил «прописку». По его мнению, грозненцам просто повезло, и акцентировать внимание на этой победе не стоит.

Я слышал, мы давно не выигрывали у «Локомотива», поздравляю болельщиков. Мы довольны, что и это закончилось. В первом тайме команда сыграла хорошо, выполнили всё, о чём договаривались. Вторая сорокапятиминутка получилась рваной из-за наших ошибок. Я бы назвал их неуверенными, и вся наша работа будет направлена на то, чтобы избавляться от ненужных потерь, ошибок и красных карточек, — отметил Талалаев.

— Очень интересно ваше мнение по пенальти. Получили ли вы объяснение, почему Бернард Бериша получил жёлтую карточку?

Андрей Талалаев Dmitry Golubovich/Global Look Press

— По судейским вопросам обратитесь к кому-нибудь другому. Моё мнение? Я без понятия.

— Почему произошла обратная замена Георгия Мелкадзе?

— Он сыграл 30 минут с «Химками», 40 минут в этот раз. Мы подготавливаем игрока, который пропустил определённый период, и допускаем игровую практику настолько, чтобы не было риска получить травму. Этот план он знал ещё до игры.

— Владимир Ильин поучаствовал во всех трёх голах. Как вы считаете, достоин ли он вызова в сборную?

— Право решать, кого вызывать в сборную, принадлежит тренерскому штабу национальной команды. Мало кто будет спорить с тем, что Владимир Ильин, Артём Тимофеев и Андрей Семёнов очень здорово сейчас смотрятся.

— Недавно разбирали «Локомотив» с «Крыльями», когда ими руководили. Сейчас — с «Ахматом». Большая ли разница? В чём успел измениться соперник?

— Соперник имел на один день меньше на подготовку после тяжелейшей игры со «Спартаком», плюс потерял двух ключевых футболистов — Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Нам повезло, что так произошло. Не нужно переоценивать победу. С точки зрения важности это победа духа. С точки зрения трёх очков — есть большая доля везения, что календарь был составлен так.

В отличие от Талалаева, наставник «Локомотива» Марко Николич явно не был настроен пообщаться. Хотя, надо признать, его ответы не были такими лаконичными, напротив, он максимально полно объяснял своё негодование. Однако полноценно пообщаться нам не удалось — сербский специалист быстро покинул пресс-конференцию. Тем не менее он отметил, что все моменты, которые получились у «Ахмата» в первом тайме, — это большой подарок «красно-зелёных».

Первый тайм мы вышли на поле и играли очень медленно, так невозможно играть в футбол. Всё было у соперника. Так спокойно и медленно не должно быть. Во втором тайме мы больше атаковали, но ранее допустили очень большие ошибки, сделали подарки «Ахмату» и не смогли изменить ситуацию, хоть и пытались. У нас была хорошая энергия, но этого не хватило, мы очень нервничали, это было заметно. У нас действительно были моменты, и, конечно, я недоволен результатом. Сейчас есть проблемы у команды, вы знаете, сколько игроков не было на поле, плюс капитан Ведран Чорлука в конце первого тайма получил травму. Нужно собираться и готовиться к следующим встречам, — сказал Николич.

— Мурило допустил ошибку и со «Спартаком», и с «Ахматом» в моменте с первым голом. Последуют выводы? Что происходит?

— Да. Мы играли в несерьёзный, неорганизованный футбол. Сейчас мы делаем ненормальные, большие ошибки. Если посмотреть моменты «Ахмата» — это просто наши подарки, как я сказал ранее. Я не знаю, почему так происходит. Мы три дня назад проиграли в первый раз, и всё поменялось. Может быть, у нас депрессия? Я не знаю, как правильно сказать. Так не бывает в футболе. Каждая команда может проиграть, но нужно готовиться к следующему матчу, показать характер и бороться — это то, что мы сделали во втором тайме, но что показали в первом? Ничего! Не понимаю, как можно так медленно и трудно играть здесь, дома.