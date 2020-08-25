Черчесов: Соболев по отношению к Дзюбе позволил вещи, которые не должен был

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после оглашения состава сборной России на матчи Лиги Наций УЕФА против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт) в интервью журналистам объяснил, почему в состав не включён Александр Соболев из «Спартака», а также поделился мнением относительно необходимости проведения данного турнира.

— Чем вас привлекли Андрей Мостовой и Евгений Луценко? Какие ещё кандидатуры рассматривались?

— Мостовой провёл хороший сезон в «Сочи», сейчас перешел в «Зенит». Практически в каждой игре он выходит на замену, отдаёт голевые пасы. Травму получил Алексей Миранчук, поэтому действовали по ситуации. Мы его [Мостового] хотели вызвать ещё в марте, но тогда не позволила ситуация. Видно, что он работает на команду и забивает свои голы. Надо с ним ближе познакомиться и понять, на что можем рассчитывать по отношению к нему.

Луценко будет только на первом матче, он не полетит в Будапешт из-за отсутствия визы. Но это полбеды, у него заканчивается в ноябре заграничный паспорт, и новую визу никто не даст. А если бы сегодня заканчивался срок годности документа, то вызов вообще бы не состоялся.

— В последний раз сборная собиралась в ноябре. Для вас как тренера что означает такая длительная дистанция?

— Мы долго не собирались, это правда. Если бы чаще, то, возможно, один-два-три новых имени появилось бы. Если бы Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов не получили травмы, то были бы вызваны те, кто играл раньше. Не хочется проводить матчи с новыми игроками, мы это уже проходили и знаем, как непросто за пару дней футболистов превращать в команду. Я общаюсь практически со всеми, понимаю, что все хотят приехать — соскучились по национальной команде — и сделать всё для того, чтобы сыграть удачно.

— Пятеро травмированные, шестой — Фомин. Что с ним изменилось с ноября?

— Он сменил клуб. На той позиции есть игроки, которые нас устраивают и на сегодняшний день выглядят предпочтительнее. Был бы здоровым Миранчук, не было бы Мостового, наверное. Иногда полезнее игроку, который переходит в новый коллектив, провести время именно там, чтобы адаптироваться. Пускай это сделает, поймёт, что от него хотят. Если будет прогресс, мы не пройдём мимо. Тем более мы на него раньше обратили внимание, чем «Динамо».

— В «Спартаке» Роман Зобнин играет на фланге. Учитывая травму Баринова, вы на него рассчитываете как на центрального полузащитника?

— Независимо от Баринова, мы долго с ним разговаривали, как и с Денисом Черышевым, который к нам не присоединится. Я давно сказал, что мы на Романа рассматриваем в центре. Это плюс, потому что мы можем сравнить его и с флангом. Мы не вмешиваемся в тактические ходы клубов. Не думаю, что ему придется долго приспосабливаться. По ходу прошлой игры за «Спартак» он переместился на свою позицию в середину.

— Почему в список форвардов не попал Александр Соболев?

— По сравнению с первыми играми он заметно прибавил. Но всё просто — есть ситуация, которая у него сложилась с Артёмом Дзюбой. Они должны между собой привести конфликт к нулю. Не хочется иметь в команде игроков, которые не понимают друг друга. Конкуренция — это конкуренция, это нормально. Но, видимо, между ними есть некая неприязнь. Думаю, что Соболеву эту тему надо как-то закрыть, тогда мы будем смотреть так, как должны. Другое дело, что Артём приедет на сборы, и мы поговорим. Он, как старший, может, сделает попытки, чтобы эту тему убрать с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть недопонимания. Был момент Джикия-Оздоев, когда они потолкались во время матча, но здесь ситуация глубже. Мы должны в спокойном режиме нивелировать подобное. Можно рассказывать какие-то сказки, но я сказал, как есть.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Складывается ощущение, что в конфликте между Дзюбой и Соболевым неправ больше второй.

— У него было несчастье, я выразил ему соболезнование. Естественно, это тот случай, когда Соболев, не знаю, по какой причине, открыл эту тему. Здесь нет того, кого я поддерживаю. Артём — капитан команды, он показывает своё мастерство и работает на сборную. Другое дело, молодой футболист позволил вещи, которые не должен был.

— Соболев сам должен позвонить Дзюбе и объясниться в том, что сказал в проекте «КраСава»?

— Да. Это нормальное явление. Я не видел эту передачу, но видел момент во время игры (речь идёт о полуфинальном матче Кубка России, когда Соболев выяснял отношения с Дзюбой, — NEWS.ru). Я собрал информацию, узнаю, то это или нет, когда пообщаюсь с Артёмом. Я ни на йоту не соврал. Не так у нас много хороших футболистов, чтобы ими разбрасываться. Но ещё больше мы должны понимать, что если внутри команды нет единства, то тогда мы из себя ничего не будем представлять. Это наша сила — командный дух. А он состоит из тех парней, которые его поддерживают. Молодой парень что-то сказал, если бы он это сделал один на один, то вопросов вообще не было бы. А когда на открытом пространстве, то пора взрослеть. Нам нужна здоровая конкурентная среда.

— Он сам знает о том, что необходимо ситуацию закрыть?

— То, что я говорю, он, наверное, прочитает. Я не разговаривал с ним на эту тему.

— Не считаете нужным набрать ему и поговорить?

— Нет, опыт подсказывает, что действия лучше воспринимаются, чем слова. Он прочитает и должен принять решение. У него есть мой номер телефона, если захочет, я объясню.

— На ваш взгляд, он вам должен набрать или Дзюбе?

— Мне он может вообще не набирать. Он открыл ситуацию и должен сам её закрыть.

— Как поймёте, что тема закрыта?

— Приедет Артём, мы поговорим, если что-то произойдёт, то он мне сообщит. Это текущая ситуация, и мы её разбираем.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— С чем связан вызов Романа Нойштедтера и Далера Кузяева? Это просто поддержка?

— И один, и второй заканчивали сезон 22-го числа. Прошёл месяц, они были в хорошем состоянии, тренируются индивидуально. Скоро Нойштедтер будет заниматься с командой. С одной стороны, есть определённая поддержка, мы на них рассчитываем, много новых имён. Мы решили остановиться на тех, кого хорошо знаем. В скором будущем, максимум недельки две, они будут с командой. Но уже сейчас они готовы помочь сборной.

— Если они получат травму, то подвисает клубное будущее.

— Мы эту тему не обсуждали, но если будут готовы, то будут играть. А травму можно получить, спускаясь с лестницы. Не думаю, что будет проблема.

— С какой командой будет тренироваться Нойштедтер?

— Команду не назову, потому что это не тот коллектив, куда он перейдёт.

— Зелимхан Бакаев находится не в лучшей форме, присел на скамейку. Что думаете?

— Нас это не порадовало, значит, звоночек, но он после болезни, об этом тоже не стоит забывать. Последний матч с «Локомотивом» он уже сыграл на более хорошем уровне. Мы для себя должны понять, почему была такая ситуация. На сборах он проявлял лучшие качества.

— В какой форме находится Фёдор Смолов?

— Я разговаривал с Фёдором, у него была болячка, но провели тесты, и всё нормально. Не знаю, какие задания получают в командах. Сложно давать окончательные оценки.

— Вы сказали, что не хотели вызывать новых людей. По этой причине нет Дюпина?

— Это не та причина. Главный тренер принял такое решение.

— С чем связано отсутствие Дениса Черышева?

— Два дня назад с ним разговаривали, он тренировался, но я попросил протестироваться, он сделал МРТ, сегодня утром позвонил и сообщил, что не до конца зажила травма. Нет смысла вызывать игрока с недолеченной травмой. Он может выйти и на 10, и на 15 минут, но его болячка, которая есть, не даст полностью тренироваться. Пусть приведёт себя в порядок.

— Из ЦСКА вызван только один Марио Фернандес. Почему не рассматривали Дивеева или Облякова?

— Я могу еще и Кучаева добавить, который вызван в молодёжную сборную, где также пройдут два ответственных матча. Мы решили, что эти две встречи после долгого перерыва должны пройти без резких движений. Игрокам необходимо собраться и максимально отработать эти игры. Если всё будет нормально, то будут претендовать на место в сборной. Дивееву и Облякову надо немного добавлять, чтобы соответствовать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Не рассматривался ли голкипер Михаил Кержаков из «Зенита»?

— И Дюпина, и Кержакова, и Беленова мы рассматривали. Просто, когда формируется команда, мы выбираем тех игроков, которые не дают шанса засомневаться, мы стараемся лишних движений не делать. То, что вы видите, то видим и мы. Мы давно не собирались вместе, сейчас ещё раз посмотрим, кто на что готов и дальше будем внимательно наблюдать.

— Все три матча пройдут на «ВТБ Арене». С чем связан выбор?

— Во-первых, первый матч пройдёт на «Динамо». Мы давно там хотели сыграть, что по другим — УЕФА пока не дала одобрение.

— В составе были Миранчук и Баринов, но в последний момент они получили травмы. Кого на замену им приглашали? И как относитесь к возможному переходу Миранчука в «Аталанту»?

— Плюс-минус то же самое. Мы с обоими долго общались, понятно, что у Миранчука ситуация такая, что травма ему не даст играть, зато сейчас он сможет проводить переговоры с «Аталантой». В каждом интервью я говорю, что нам хотелось бы, чтобы игроки переходили в Лиги, где они продолжат развиваться. Я не говорю, что наша Лига плохая, но для нас это будет только польза. Я одобряю его переход.

— Ни для кого не секрет, что Алексей Миранчук в сборной не может показать свой максимум. Готовясь к предстоящим матчам, искали ли вы ему большую роль, чтобы он мог себя показать с лучшей стороны в национальной команде?

— Лёха хорошо играл, забивал, отдавал, мы строили определённые планы. Другое дело — кто находится в сборной, понимают, что они должны заработать свой шанс, а мы будем давать. Он заработал свой шанс, неслучайно «Аталанта» приехала к нему, а не к другому футболисту. Мы открыто общаемся с игроками, ничего не скрываем. Не можем мы каждую неделю по две-три встречи играть, чтобы он нашёл себя. Мы сейчас девять месяцев не играли. А он из той породы, что постоянно должен быть рядом, ему было бы так легче. Может, отъезд пойдёт на пользу — он выйдет из зоны комфорта, где не будет вокруг него ничего вертеться. И нам тогда он будет больше мускулатуры давать, и сам будет самодостаточным.

— В каком игровом компоненте прибавил Смолов? Скорость мышления?

— В первой же игре он один раз не добежал, а потом стал это делать. Хочу, чтобы он продолжал делать ту работу, которую он провернул там, в «Сельте». Мы подсказываем всем футболистам те вещи, с которыми они должны приходить.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Такая хорошая конкуренция выстраивается в нападении. Луценко, Дзюба, Комличенко — игроки одного плана?

— Рост — да, функционал — нет, они разнятся.

— Сорокин и Мостовой немного играли...

— Согласен. Мостовой реально провёл хороший сезон. У нас есть травмированные, и раз ситуация позволяет его вызвать, то надо это сделать. Семак ему доверяет. Мы замечаем, что выходить на замену и чувствовать себя комфортно он умеет.

Что касается Сорокина, я разговаривал с Владимиром Хашигом [генеральный директор «Краснодара»], он в хорошей форме и будет играть. Для нас это тоже было важно. Он уже был у нас и знает требования. Хотелось бы подходить ко всему ответственно.

— Было голосование УЕФА по поводу отмены Лиги Наций. Как к этому отнеслись? Спрашивали ли ваше мнение?

— Не спрашивали. Алаев знает мое мнение, Лига Наций нужна — это хороший турнир, где есть очки, за что бороться, жеребьёвка. Мне очень нравится. Я бы хотел, чтобы этот турнир был дальше. Другое дело, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. В УЕФА сидят умные люди, может, турнир сделают в одном месте. Не знаю, как это будет выглядеть.

— Возвращаясь к теме натурализации, ходили разговоры относительно Малкома. Насколько он был бы полезен сборной? Ведутся ли поиски футболистов в Европе и мире, которые имеют потенциальную возможность выступать за сборную?

— Никого мы ни о чём не просили, не собираемся, потому что каждый самостоятельно принимает решение. Если гражданство юридически соответствует, то мы его рассматриваем так же, как и всех. Другое дело — просить — давать игроку абонемент. Есть россияне, которые играют в других лигах, это наша работа — охватывать всё, что есть.

— Вы у руля сборной четыре года. Отметьте несколько футболистов, которые прибавили больше всех.

— На вскидку не скажешь, каждый по-своему прибавил. Но как прибавил Илья Кутепов на чемпионате мира, никто не прибавил, но потом он пропал. Мы с командой сильны — кто-то больше, кто-то меньше. Если европейские клубы обращают внимание на наших футболистов, значит, они прибавляют. Но нам хотелось бы, конечно, большего.

— Какое слово и впечатление за эти четыре года в работе со сборной?

— Привилегия.