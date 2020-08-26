«Динамо» остановило чемпиона: как «Зенит» впервые оступился в новом сезоне

В пятом туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики наконец-то дождались осечки петербургского «Зенита». О том, как «сине-бело-голубые» уступили «бело-голубым» на их арене в столичном Петровском парке — в материале NEWS.ru.

Пять питерских «сборников» против двух динамовских

Всё-таки здорово, что помимо национальных чемпионатов есть такая полезная штука, как матчи сборных. И классно, что они в виде поединков Лиги наций возвращаются к нам после коронапаузы совсем скоро — уже в начале сентября. Признайтесь: надолго ли у вас (если, конечно, вы не поклонник «Зенита») хватило бы искреннего интереса следить за тем, как всемогущий чемпион со спокойствием удава поглощает одного за другим «кроликов» в чемпионате РПЛ. А переключения на игры сборных не только освежают восприятие нашего футбола после возобновления чемпионата, но и дают возможность посмотреть на игроков под иным углом зрения.

Вот объявил накануне Станислав Черчесов состав сборной на встречи Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября), и всем сразу стало интересно, сколько представителей национальной команды и в каком соотношении могут выйти на поле в поединке «Динамо» и «Зенита». Оказалось — двое против пятерых. Если по персоналиям, то Антон Шунин и Николай Комличенко против Вячеслава Караваева, Юрия Жиркова, Андрея Мостового, Магомеда Оздоева и Артёма Дзюбы.

Можно, кстати, вести подсчёт и несколько иначе, добавив в ряды «бело-голубых» Романа Нойштедтера, а к питерской диаспоре — Далера Кузяева. Оба игрока нынче официально не приписаны ни к какому клубу, Кузяев, говорят, твёрдо намерен продолжить карьеру за границей, но последними клубами Романа и Далера были именно «Динамо» и «Зенит» соответственно.

Сергей Семак Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, в стартовых составах на очный поединок на столичной «ВТБ Арене» вышли не все перечисленные выше «сборники». Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак, как и ожидалось, оставил в запасе Мостового (22-летний атакующий полузащитник в трёх из четырёх предыдущих матчей в нынешнем сезоне выходил лишь на замену, проведя на поле в общей сложности 41 минуту игрового времени), а также Юрия Жиркова.

Зато место Караваева, Оздоева и Дзюбы в «основе» петербуржцев сомнению не подвергалось. И, разумеется, к Артёму было теперь приковано особое внимание. Ведь из-за конфликта с капитаном сборной спартаковец Александр Соболев пока лишён возможности рассчитывать на вызов в главную команду страны. То есть одного прямого конкурента за место прима-форварда сборной Дзюба устранил фактически руками Черчесова. Другой — Евгений Луценко из тульского «Арсенала» — накануне «самоустранился», получив травму задней поверхности бедра в домашнем матче с «Химками».

Дзюба «разогнал» всех конкурентов

Таким образом, поединок «Зенита» с «Динамо» фактически мог рассматриваться как дуэль Дзюбы и Комличенко — единственной на данный момент пары фактурных нападающих, претендующих на место в стартовом составе российской сборной. Но дуэль с первых минут матча не состоялась благодаря хитрой тактической задумке тренерского штаба москвичей. Хозяева решили сыграть против лидера в пять защитников, а в роли единственного форварда выступил Сильвестр Игбун, скоростные качества которого больше подходили под контратакующий вариант хозяев поля.

Вот так и получилось, что Дзюба «разогнал» всех конкурентов по сборной — одного с помощью личной неприязни, другого — посредством нежданной травмы, третьего — отправив на скамейку запасных даже в клубе.

Это, конечно, шутка, но, как обычно, не без доли правды. Реальность нынче действительно такова, что рядом с Артёмом пока в национальной команде никого поставить нельзя. Мы не забываем, безусловно, что среди вызванных в сборную есть Фёдор Смолов, но нападающий «Локомотива» обладает совсем иными игровыми характеристиками, а потому прямым конкурентом Дзюбы считаться априори не может. Тем паче что и в своём клубе он пока явно не блещет.

Впрочем, сам капитан российской команды номер один по ходу первой половины встречи с «Динамо» тоже не поражал воображение яркой игрой и нестандартными ходами. Ему на пару с Сердаром Азмуном было тяжело выпутаться из оков, которыми сковали их три центральных защитника москвичей — Тони Шуньич, Иван Ордец и Роман Евгеньев. Острых моментов у ворот «сборника» Антона Шунина почти не возникало: подопечные Новикова ревностно охраняли все подступы к своей штрафной, прилежно выполняя задание наставников.

А Семаку спустя четверть часа игрового времени пришлось вносить коррективы в состав, поскольку неприятную травму получил Себастьян Дриусси. Аргентинца на левом фланге питерской группы атаки мог заменить соотечественник Эмилиано Ригони или аксакал российской сборной Юрий Жирков, но главный тренер «Зенита» выбрал вариант, который наверняка больше всего понравился Черчесову: на поле уже на пятнадцатой минуте появился Андрей Мостовой. Получить такое солидное игровое время перед отъездом в национальную команду действительно дорогого стоило.

Чемпион проиграл впервые за 11 месяцев

Себастьян Дриусси Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако в отлаженном механизме питерской команды что-то сломалось, хотя, конечно, далеко не факт, что причиной тому стала травма Дриусси. Гости и до вынужденной замены не утруждали себя действиями на высоких скоростях, а смещения Малкома и Дугласа Сантоса соответственно с правого и левого фланга в центр выглядели слишком предсказуемыми и легко читались группой обороны «бело-голубых».

А в концовке первого тайма случилось и вовсе невероятное: «Зенит» впервые в нынешнем сезоне оказался в роли проигрывающей стороны. Один из лучших игроков в составе «Динамо» Себастьян Шиманьски выполнил точнейший навес со штрафного, и Шунич легко переиграл в воздушной дуэли Деяна Ловрена. Босниец проводил первый матч в нынешнем чемпионате и сразу отметился забитым мячом, оставив в дураках недешёвого хорватского новичка петербуржцев.

Второй тайм начался с грубого ляпа динамовских защитников, подаривших мяч Дзюбе на своей половине поля. Артём точным пасом отправил Малкома один на один с Шуниным, однако бразилец рухнул на газон после контакта с догнавшим его Шарлем Каборе. Пенальти поначалу казался очевидным, однако многочисленные повторы эпизода убедили в обратном. Грамотную подсказку от VAR получил и арбитр Станислав Васильев, не подаривший чемпиону халявный 11-метровый.

Понятно, что «Зенит» никак не устраивало подобное развитие событий, и команда Семака резко добавила в движении в атакующей фазе. Однако у «сине-бело-голубых» никак не проходили ни фланговые проходы, ни привычные скидки Дзюбы на Азмуна. Можно было попробовать пробить Шунина дальними ударами, как это попытался сделать Оздоев, но поймавший кураж голкипер «Динамо» тащил всё, что летело в сторону его ворот.

А в середине второго тайма дуэль Дзюба — Комличенко всё-таки состоялась: Новиков ожидаемо бросил в бой своего джокера вместо набегавшегося Игбуна. Правда, всего лишь на несколько минут, поскольку Семак убрал с поля своего капитана, которому этот матч явно не удался. Как, впрочем, и всей питерской команде.

В концовке встречи «Зенит» на некоторое время получил численное преимущество: VAR помог главному судье переквалифицировать фол динамовца Дмитрия Скопинцева в грубое нарушение правил, достойное красной карточки. Однако спустя семь минут чрезмерно взвинченный Вильмар Барриос схлопотал второе предупреждение, и составы команд уравнялись.

Пожалуй, именно в этот момент, минут за десять до финального свистка, стало понятно, что вцепившееся мёртвой хваткой в эту игру «Динамо» победу не упустит. Тем более что Шунин уже в добавленное время потащил удар Малкома в ближнюю девятку А чемпион потерпел первое поражение в РПЛ за 11 месяцев — в конце сентября прошлого года он уступил также в Москве «Локомотиву».