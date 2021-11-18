Президент Бразилии поддержал идею проведения ЧМ по футболу каждые два года

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что проведение чемпионата мира по футболу каждые два года «поможет экономической сфере». Как сказал бразильский лидер Folha de S.Paulo, сейчас первенство планеты организуется слишком редко. Не считая вызванной Второй мировой войной перерыва, с 1930 года мундиаль регулярно проводился каждые четыре года. В 2018 году первенство планеты состоялось в России.

Я выскажу своё мнение как футболист-любитель. Думаю, идею проведения чемпионата мира каждые два года следует поддержать, потому что это поможет экономической сфере. Турнир раз в четыре года — это, наверное, слишком редко, — заявил Болсонару.

В мае 2021 году Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о намерении рассмотреть идею проведению чемпионатов мира каждые два года. Предложение устраивать мундиаль каждые два года озвучили представители Федерации футбола Саудовской Аравии, отметив, что это поспособствует сокращению числа международных матчей, в то же время повысив их значимость. Впоследствии данное предложение было выдвинуто на голосование. В поддержку выступили 166 федераций.

Ранее бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер был обвинён в мошенничестве. 85-летний бывший чиновник якобы позволил незaконно обогатиться Мишелю Платини, который на момент совершения прeступления занимал пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Рeчь идёт о присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков.