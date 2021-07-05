Превосходная степень: почему украинская сборная сильнее российской

Сборная Украины по футболу была уничтожена англичанами в четвертьфинале, но нынешний Евро запомнится ей надолго. Украинцы впервые в истории добрались до этой стадии ЧЕ и подарили болельщикам массу эмоций, причём не только своим. Многие россияне поддерживали команду Андрея Шевченко и противопоставляли коллектив российской сборной с её трусливой и невзрачной игрой. Постараемся объяснить, почему Украина прямо сейчас на порядок сильнее подопечных Станислава Черчесова.

Подбор футболистов

У украинцев банально сильнее игроки. В коллективе Шевченко есть Александр Зинченко, являющийся основным футболистом «Манчестер Сити», ключевой игрок «Аталанты» Руслан Малиновский, играющий за «Вест Хэм» Андрей Ярмоленко, а также Роман Яремчук, который наколотил 20 мячей в минувшем чемпионате Бельгии. Да, это не самый сильный турнир на свете, но количество голов всё равно впечатляет.

Помимо легионеров, у украинцев есть перспективная молодёжь, прежде всего, из киевского «Динамо». Илья Забарный уже в 18 лет стал основным футболистом сборной. Да, играет он не без ошибок, но нельзя не сделать скидку на возраст. Также есть атакующие полузащитники Николай Шапаренко и Виктор Цыганков. Им 22 и 23 года соответственно, и их отъезд в европейские клубы, скорее всего, не за горами.

Отечественные же футболисты преимущественно играют в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая если и сильнее украинской, то совсем чуть-чуть. Наблюдается огромный дефицит классных футболистов. К таковым, пожалуй, можно отнести лишь лидера «Монако» Александра Головина и Алексея Миранчука, который, в отличие от Малиновского, большую часть времени полирует лавку «Аталанты». Есть ещё натурализованный бразилец Марио Фернандес, который легко мог бы заиграть в топ-клубе, но решил не выходить из зоны комфорта и остаться в ЦСКА, медленно деградируя. На многое способен и Денис Черышев, но у полузащитника «Валенсии» слишком слабое здоровье и восстанавливается от травм он гораздо больше, чем играет.

Самый же распиаренный футболист сборной России — Артём Дзюба — пугает только ныне «умерший» «Тамбов» и грозную сборную Сан-Марино. Сильные клубы и топовые сборные без особого труда справляются с форвардом.

Взгляд в Европу

Alfredo Falcone/LaPresse/Global Look Press

Украинские футболисты, в отличие от российских, нацелены на выступление в европейских чемпионатах. В соседнем государстве сейчас не лучшая экономическая ситуация, которая не могла не отразиться на футболе, поэтому возможности получать гигантские зарплаты дома и играть как придётся у украинцев нет. Россияне же в этом плане дико избалованы. Алексею Миранчуку, например, ради перехода в «Аталанту» пришлось пойти на понижение зарплаты, хотя мы понимаем, что сравнивать «Локомотив» с третьей командой серии А может только сумасшедший.

Многих в России привёл в бешенство слив зарплаты игроков «Спартака». Очевидно, что получающий в Москве €3,5 млн Роман Зобнин в Европе, дай бог, имел бы контракт в три раза скромнее. Пока же в России нефтяные и газовые компании готовы отстёгивать миллионы евро посредственным футболистам, поэтому резона дёргаться и ехать в незнакомую страну нет никакого. Это предсказуемо приводит к деградации игроков и, следовательно, сборной.

Тренерский взгляд

Андрей Шевченко uaf.ua

Андрей Шевченко — приверженец атакующего стиля, поэтому на сборную Украины гораздо приятнее смотреть, чем на российскую команду. Закрытую, трусливую и унылую игру может оправдать только результат, которого у Черчесова сейчас нет.

Да, украинцы на этом турнире пропустили аж 10 мячей в пяти матчах, но и забили шесть. Россияне же при двух голах семь раз вынимали мяч из сетки. Возможно, с англичанами стоило выставить «автобус» у своих ворот, но Шевченко не отступает от своей философии. Тренер стремится играть на равных с любым соперником. Иногда это получается, иногда нет, но одно стремление уже заслуживает уважения.

Весьма отличается уровень вменяемости Шевченко и Черчесова в публичных выступлениях. Украинский тренер признаёт свои ошибки, не хамит и не угрожает расправой журналистам и в целом неплохо говорит. Черчесов таким набором качеств похвастаться не может.

Настрой и поддержка

Украина сейчас объективно переживает не лучшие времена, и футбол — отличный способ поднять настроение гражданам. Все — от президента до рабочего на заводе — яростно поддерживают национальную команду, и игроки буквально умирают на поле. В стране практически нет равнодушных к футболу, что помогает сборной играть на морально-волевых.

Нечто подобное было в сборной России во время домашнего чемпионата мира и какое-то время после, но сейчас команда у среднестатистического россиянина вызывает лишь апатию и раздражение. Во многом это связано с персоной главного тренера, который стал олицетворением карикатурного государственного чиновника с набором всех характерных для этого типа людей отрицательных качеств. Увольнение Черчесова наверняка поможет болельщикам повернуться к сборной лицом.