Крах «немецкой машины» и украинское счастье: итоги игрового дня Евро

В заключительных матчах 1/8 финала чемпионата Европы было, как всегда, много драматизма и красивого футбола. Англичане отправили домой сборную Германии, которую спустя 15 лет покинул главный тренер Йоахим Лев. Украина же на последних секундах овертайма матча со Швецией вырвала путёвку в следующий раунд.



Двоечка по-английски



Ещё одним сумасшедшим противостоянием в 1/8 финала Евро стал поединок между Германией и Англией. Немцы на турнире едва не остались без плей-офф, англичане же прошли групповой этап уверенно по результату, но не по игре. В своём квартете обладающие сумасшедшим составом «львы» не показали на Евро и 50 процентов того, чего от них ожидали.



В первом тайме немцы и англичане напомнили болельщикам, что ждать по шесть забитых мячей в каждой игре наивно, тем более когда речь идёт о поединках двух равных и хорошо организованных команд. В стартовые 45 минут команды создали три голевых момента на двоих: с дальним ударом форварда сборной Англии справился Мануэль Нойер, выход нападающего немцев Тимо Вернера нивелировал Джордан Пикфорд, а самый крутой шанс отличиться был у капитана англичан Харри Кейна.



В добавленное время к первому тайму форвард «Тоттенхэма» оказался с мячом прямо перед Нойером, обыграл вратаря, но мяч в последний момент вынес Матс Хуммельс. Вообще, игра Кейна на этом турнире неприятно разочаровывает. В «Тоттенхэме» нападающий участвует во всех атакующих действиях команды, а в минувшем сезоне АПЛ стал не только лучшим бомбардиром, но и выиграл ассистентскую гонку. На Евро же в графе «результативные действия» у Кейна после трёх матчей зиял прочерк.



Надежды болельщиков на раскачку команд во втором тайме были бессовестно обмануты участниками матча. У обоих ворот перестали возникать даже полумоменты, а все события игры окончательно переместились в центр поля. Периодически инициатива переходила то к одним, то к другим, но преимуществом назвать это было бы слишком громко. Возросло и количество остановок, из-за которых и без того скучный матч смотрелся ещё более унылым.



Атмосферу тотальной безнадёги на 75-й минуте прервали англичане. Подопечные Гарета Саутгейта разыграли шикарную комбинацию с переводом мяча с одного фланга на другой. В итоге Люк Шоу прострелил на Рахима Стерлинга, который расстрелял ворота соперника с близкого расстояния. Это его третий мяч на турнире!



Через несколько минут Стерлинг организовал привоз на свои ворота, который закончился чистым выходом один на один Томаса Мюллера. Немецкий форвард оценил положение вратаря, прицелился и аккуратно покатил мяч рядом со штангой. Очень обидный промах, который приговорил сборную Германии.







Окончательно англичане зафиксировали победу на 86-й минуте, когда раскритикованный выше Кейн головой замкнул передачу Джека Гриллиша. Трудно представить, что это первый гол форварда «шпор» на чемпионатах Европы, зато какой важный!



В целом результат матча выглядит закономерным: англичане были чуть настойчивее, решительнее и чётче в завершении атак. Да и вообще, на сегодняшний день они просто превосходят немцев в классе.



Для нас это огромное разочарование. Мы надеялись добиться большего на этом турнире. В таких матчах необходимо использовать те немногие шансы, которые у вас появляются. Тимо Вернер и Томас Мюллер, к сожалению, не смогли воспользоваться ими и забить, — заявил после матча сайту УЕФА главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который после 15 лет работы с «бундестим» ушёл из команды.



Жёлто-синее дерби

Завершал программу 1/8 финала матч между Украиной и Швецией. Эта игра была весьма ожидаемой и в России, ведь тут по понятным причинам у команды Андрея Шевченко немало поклонников. Немного подтопить за шведов могли бы болельщики московского «Спартака», но форвард «красно-белых» Джордан Ларссон снова не попал даже в заявку. При этом краснодарские шведы Кристофер Ольссон и Виктор Классон оказались в основе и на скамейке запасных соответственно.



Несмотря на отсутствие у Украины статуса топовой европейской сборной, Швеция решила не экспериментировать и начать игру привычным для себя вторым номером. Сопернику отдали мяч, пригласив того в позиционную атаку. Украинцы приняли приглашение и начали создавать моменты. Активность команды Шевченко увенчал шикарный гол Александра Зинченко на 27-й минуте. Причём в этой ситуации трудно выбрать, что получилось круче: пушечный удар защитника «Манчестер Сити» или пас шведой Андрея Ярмоленко.





Zinchenko finish OR Yarmolenko assist? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Бежать развивать успех сборная Украины не решилась, что, возможно, было ошибкой. По нынешнему турниру команда не выглядит способной эффективно сушить игру. Её самым сильным качеством видится атакующий кураж. Шведы же побежали отыгрываться и были вознаграждены за смелось. Эмиль Форсберг в концовке тайма решился на дальний удар и не без помощи рикошета от ноги Ильи Забарного поразил ближний угол. Гол в раздевалку восстановил равенство в счёте перед перерывом.



Во втором тайме рисунок игры поменялся, в роли контратакующего коллектива оказались украинцы. Шведы же впервые на этом турнире большими силами пошли в атаку и временами заставляли соперника натурально отбиваться. Любопытный момент произошёл через десять минут после начала тайма: команды во встречных атаках обменялись ударами в штангу.



В целом скорости были очень высокими, игра смотрелась. При этом не покидало ощущение, что победит тот, кто забьёт следующим. Однако выполнение этой задачи команды отложили на овертайм. Последние десять минут основного времени команды всем видом демонстрировали, что подустали и не прочь продолжить выяснение отношений после паузы.



На восьмой минуте дополнительного времени произошёл жуткий эпизод с участием защитника сборной Швеции Маркуса Даниэльсона и форварда украинцев Артёма Беседина. Нападающий получил от соперника жёсткий удар шипами в колено и не смог продолжить игру. Арбитр же после просмотра видеоповтора отправил Даниэльсона отдыхать. Да, сначала швед сыграл в мяч, но затем едва не сломал украинцу ногу пополам.



В оставшееся время овертайма лучшими были украинские болельщики. Их скандирования были отлично слышны в телеэфире и наверняка гнали футболистов вперёд. Поразило огромное количество травм: в овертайме игроки больше лежали на газоне, чем играли в футбол.



В момент, когда все уже готовились к серии пенальти, Украина забила! Александр Зинченко сделал 150-й навес с левого фланга, который замкнул вышедший на замену Артём Довбик. Драматичная развязка, которая выводит Украину в четвертьфинал!



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Теперь команды — участницы Евро ждёт двухдневный перерыв, после которого стартуют матчи ¼ финала. За выход в следующую стадию Швейцария поспорит с Испанией, а Бельгия — с Италией. Чехи встретятся с датчанами, а англичане проведут поединок с Украиной.