«Стас, пошёл вон»: как болельщики набросились на сборную России

Случилось ровно то, чего с особенным нетерпением ждали почти все болельщики сборной России, — команда Черчесова не вышла из группы на чемпионате Европы по футболу. В решающем матче датчане разгромили команду России — 4:1. Теперь эстафету переняли болельщики: они громят футболистов национальной команды в соцсетях. О бурной реакции фанатов на вылет Дзюбы и компании с Евро — в нашей подборке.
Очевидно, что самые жгучие стрелы полетели в сторону наставника национальной команды Станислава Черчесова. Болельщики убеждены, что он виноват в вылете сборной с Евро-2020, и требуют его отставки.
— Черчесова в отставку! С ним мы не можем играть в современный, быстрый, атакующий футбол! (@Andrej12345555).
— Лысого увольте, наконец (@krlkrlkrlch).
— Стас, пошёл вон. Хватит позорить сборную моей Родины! (@rznELVIS).
— Стас Черчесов, нельзя, просто нельзя выходить на матчи турнира только с одной схемой — вешай на Дзюбу, а там как получится... Смысл тогда было брать ещё Соболя и Зе (Антон Заболотный), типовых форвардов? Уверен, что Смолов сейчас тихо смеётся (@gunkin96).
Некоторые настолько разочарованы игрой сборной России, что требуют, чтобы все футболисты непременно написали заявления об увольнении.
— Хуже игры, господа, я не видел давно. Разом все напишите заявления на увольнение из сборной. Иначе страна не поймёт (@INKOGNITO_life).
Впрочем, досталось не только Черчесову. Конечно, многих восхитила результативная игра Романа Зобнина, которая привела ко второму голу датчан.
Главный любимец российских болельщиков после чемпионата мира — 2018 Артём Дзюба тоже получил несколько «приятных» комментариев в свой адрес.
— Почему у людей претензии к Саше (Головину), который реально пашет, а не к Дзюбе, который пока развернётся и наметит удар, три часа проходит (@_fallon_y).
В общем, как вы могли догадаться, досталось всем.
— Все наши вратари, защитники и тренер — говно (@galtierfan12).
— Беспомощность, бесхребетность, равнодушие — вот чем запомнится эта сборная. Надеюсь, что этот состав я больше не увижу. Газовое бабло, упыри и лакеи, которые присосались к нашему футболу, его убили (@styx4444).
Впрочем, нашлись и позитивные комментарии в адрес команды Черчесова. Больше всех порадовал болельщиков вратарь Матвей Сафонов.
— Матвея жалко, потому что тащил как мог и точно не заслуживал такого поражения (@KruPolly).
— Несмотря ни на что, я продолжаю надеяться на нашу сборную. Я хочу поддерживать эту команду до конца, как бы глупо это ни было. Состав на сегодняшний матч очень хороший, и им правда нужна сейчас вся наша любовь (@elencoory).
И пока одни продолжают верить в команду, другие видят в провале сборной много позитивных моментов. Главный из них — вернулась сборная, которую снова можно хейтить.
— Наконец-то настоящая сборная вернулась (@avz1984).