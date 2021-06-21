«Стас, пошёл вон»: как болельщики набросились на сборную России

Случилось ровно то, чего с особенным нетерпением ждали почти все болельщики сборной России, — команда Черчесова не вышла из группы на чемпионате Европы по футболу. В решающем матче датчане разгромили команду России — 4:1. Теперь эстафету переняли болельщики: они громят футболистов национальной команды в соцсетях. О бурной реакции фанатов на вылет Дзюбы и компании с Евро — в нашей подборке.

Очевидно, что самые жгучие стрелы полетели в сторону наставника национальной команды Станислава Черчесова. Болельщики убеждены, что он виноват в вылете сборной с Евро-2020, и требуют его отставки.

— Черчесова в отставку! С ним мы не можем играть в современный, быстрый, атакующий футбол! (@Andrej12345555).

— Лысого увольте, наконец (@krlkrlkrlch).

— Стас, пошёл вон. Хватит позорить сборную моей Родины! (@rznELVIS).

— Стас Черчесов, нельзя, просто нельзя выходить на матчи турнира только с одной схемой — вешай на Дзюбу, а там как получится... Смысл тогда было брать ещё Соболя и Зе (Антон Заболотный), типовых форвардов? Уверен, что Смолов сейчас тихо смеётся (@gunkin96).

Некоторые настолько разочарованы игрой сборной России, что требуют, чтобы все футболисты непременно написали заявления об увольнении.

— Хуже игры, господа, я не видел давно. Разом все напишите заявления на увольнение из сборной. Иначе страна не поймёт (@INKOGNITO_life).

Впрочем, досталось не только Черчесову. Конечно, многих восхитила результативная игра Романа Зобнина, которая привела ко второму голу датчан.

Некоторые болельщики даже заметили в игре Зобнина коварный план.

ÐÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð¾ ÐÐ¾Ð±Ð½Ð¸Ð½ ÑÐ»Ð¸Ð» Ð¡ÑÐ°ÑÐ°. — Krupsky Sergey (@SergeyKrupsky) June 21, 2021

Досталось, конечно, и любимым защитникам сборной.

Главный любимец российских болельщиков после чемпионата мира — 2018 Артём Дзюба тоже получил несколько «приятных» комментариев в свой адрес.

— Почему у людей претензии к Саше (Головину), который реально пашет, а не к Дзюбе, который пока развернётся и наметит удар, три часа проходит (@_fallon_y).

В общем, как вы могли догадаться, досталось всем.

— Все наши вратари, защитники и тренер — говно (@galtierfan12).

— Беспомощность, бесхребетность, равнодушие — вот чем запомнится эта сборная. Надеюсь, что этот состав я больше не увижу. Газовое бабло, упыри и лакеи, которые присосались к нашему футболу, его убили (@styx4444).

Впрочем, нашлись и позитивные комментарии в адрес команды Черчесова. Больше всех порадовал болельщиков вратарь Матвей Сафонов.

— Матвея жалко, потому что тащил как мог и точно не заслуживал такого поражения (@KruPolly).

— Несмотря ни на что, я продолжаю надеяться на нашу сборную. Я хочу поддерживать эту команду до конца, как бы глупо это ни было. Состав на сегодняшний матч очень хороший, и им правда нужна сейчас вся наша любовь (@elencoory).

И пока одни продолжают верить в команду, другие видят в провале сборной много позитивных моментов. Главный из них — вернулась сборная, которую снова можно хейтить.

— Наконец-то настоящая сборная вернулась (@avz1984).