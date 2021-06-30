«Москалики в шоке»: как Украина отпраздновала выход в четвертьфинал Евро

Сборная Украины по футболу сотворила историю, пройдя в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020. В матче 1/8 финала коллектив Андрея Шевченко обыграл национальную команду Швеции со счётом 2:1. Причём победный гол был забит в последнюю минуту дополнительного времени. Кажется, украинский народ гулял всю ночь. И абсолютно заслуженно. А те, кто не праздновал в Глазго, где прошёл матч, обсуждали победу в Twitter.

Команда, к слову, посвятила победу нападающему Артёму Беседину, который вышел на замену и получил повреждение колена.

Не повезло Беседину, который опоздал к мячу и, не желая остановиться, врезался в ногу сыгравшего чисто соперника. Моё мнение — жёлтая. Беседину, — заявил российский журналист Александр Шмурнов.

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Травм в этом поединке действительно хватало, причём с обеих сторон.

Победитель этого матча сыграет с Англией, — написал любитель футбола, прикрепив карточку из мультсериала «Симпсоны», где Барт сидит в гипсе.

The winner of this game getting ready to play England #SWEUKR pic.twitter.com/c1Ouxtnbdq — Michael Browne (@KingArPharazon) June 29, 2021

Другой болельщик также выложил видеоролик из популярного мультфильма.

Хотелось бы, чтобы, наконец, отношения глав государств Украины и России никак не мешали взаимоотношениям двух народов. Но судя по всему, это просто невозможно. После победы многие фанаты заявили, что Крым — это якобы Украина.

Героям слава. Крым — это Украина, — написала на своей странице болельщица.

Прошли дальше, чем Россия, отличная работа, — отметил один из фанатов.

Further than Russia, good stuff. — Fraser McMillan (@RomfordRoger) June 29, 2021

Франция и Германия отправились домой за кацапами. А Украина в четвертьфинале. Кто соглашался с Московией, получил позор и поражение. Немцы очень переживали, что наша форма не нравится кацапам. Так пусть теперь плетут лапти с союзничками, — отреагировала на победу другая болельщица.

К слову, матч между Украиной и Швецией посетил болельщик с российским триколором. Он пришёл на украинскую трибуну и даже сфотографировался с товарищем из соседней страны. Смотришь — и глаз радуется, так ведь и должно быть. Правда, некоторое время спустя появились другие кадры — фанаты порвали его футболку, а российского флага уже не было видно. Следом — подробное видео, на котором показано, как украинские фанаты набросились на россиянина. И как товарищ ни пытался его защитить, сделать это не удалось.

На эти кадры отреагировали украинские фанаты на странице в Facebook, посчитав, что с болельщиком из РФ правильно поступили.

Очень похоже на постановочную акцию со стороны медиа страны-агрессора или наших манкуртов, типа «спорт вне политики». Но хорошо, что всё закончилось так, как закончилось. Благодарю вас, друзья, за правильное завершение этого перформанса, — написал один из болельщиков.

Москалики в шоке, — отметил другой фанат.

И это, пожалуй, самые безобидные посты. В Twitter же комментарии значительно хуже.