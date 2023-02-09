Поезд для Дзюбы: одиозный форвард нашел неожиданный вариант в РПЛ Нападающий попробует реанимировать карьеру в находящемся в кризисе «Локомотиве»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главная трансферная эпопея зимы в российском футболе завершилась максимально неожиданно. Артем Дзюба все-таки нашел себе клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ), причем об этом варианте еще пару дней назад не говорил вообще никто. Звездный форвард продолжит карьеру в московском «Локомотиве», который в нынешнем сезоне борется за выживание в элитном дивизионе. Рассказываем подробнее о трансфере и размышляем над перспективами союза железнодорожников с прославленным игроком.

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Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона, при желании москвичи могут продлить соглашение еще на год. Само собой, зарплата форварда официально не разглашается, однако по версиям разных инсайдеров нападающий будет зарабатывать от 2,5 до 4 миллионов рублей в месяц. Для простого россиянина эти суммы кажутся космическими, но, зная финансовые запросы Дзюбы, удивительно, как «Локомотив» смог выбить столь привлекательные для себя условия.

В Турции, например, россиянин получал около 9,5 миллиона в месяц, а в «Зените» его месячный гонорар составлял и вовсе умопомрачительные 25 миллионов. Конечно, карьера 34-летнего Дзюбы неизменно катится к логическому завершению, но такое стремительное падение доходов еще нужно пережить. Кстати, в «Локо» Дзюба будет выступать под престижным, но не очень привычным для себя седьмым номером.

«Локомотив» решил не ограничиваться подписанием одного ветерана и вместе с Дзюбой до конца сезона заключил контракт с его бывшим одноклубником по «Зениту» Игорем Смольниковым. Нынешний сезон одногодка Дзюбы начинал в «Торпедо», а теперь тренерский штаб железнодорожников рассчитывает на то, что он поможет команде укрепить оборонительную линию.

Турецкий побег

Нынешний сезон начинался для Дзюбы очень оптимистично, ведь россиянин исполнил давнюю мечту, перейдя в европейский клуб. Да, «Адана Демирспор» выступает в не самом элитном чемпионате Турции, но борется там за попадание в еврокубки. В России ни один клуб сейчас не может похвастаться такими задачами.

Карьеру в Турции Дзюба начал с гола в ворота «Фенербахче», после чего провел несколько невзрачных матчей и капитально сел в глухой запас. Последний раз россиянин сыграл за «Адану» 7 октября, а спустя месяц стало известно о разрыве контракта по обоюдному согласию. Как уточнял Sport24, инициатором стал игрок, который был недоволен задержками по зарплате.

После ухода из «Аданы» Дзюба занялся поисками новой команды, которые весьма затянулись. Форвард сначала был близок к переходу в «Нижний Новгород». Стороны даже достигли предварительной договоренности, но прохождение футболистом медосмотра откладывали шесть раз. По информации «Чемпионата», руководство клуба до последнего сомневалось в целесообразности трансфера, а также не было уверено в том, что бюджет клуба выдержит зарплату игрока.

Еще одним прогоревшим вариантом стал переход Дзюбы в «Торпедо». Сам игрок был не прочь попробовать себя в московской команде, но сделка сорвалась. Причину в интервью YouTube-каналу «Коммент.шоу» назвал ныне безработный, но от того не менее одиозный тренер Леонид Слуцкий.

Мне кажется, очень странно предлагать Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения. Оно было озвучено «Торпедо» Артему, он обсуждал с семьей и готовился к различным вариантам, но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции зачем-то, когда его можно пройти в Москве, это было воспринято как просмотр, — рассказал Слуцкий.

Перспективы сотрудничества

«Локомотив» выглядит как минимум интересным вариантом для продолжения карьеры Дзюбы. В каком бы состоянии сейчас не была команда — это российский топ-клуб с соответствующей инфраструктурой, финансовыми возможностями и турнирными задачами. Проблем с адаптацией возникнуть не должно: в «Локо» у форварда немало знакомых футболистов, а Москва и вовсе его родной город.

Не все болельщики «Локомотива» в восторге от прихода Дзюбы из-за его спартаковско-зенитовского прошлого и скандальной репутации в целом, однако это вряд ли станет большой проблемой для игрока. Во-первых, он закален хейтом активных фанатских группировок «Зенита», которые, при всем уважении к железнодорожникам, гораздо активнее и многочисленнее. Во-вторых, ярые противники Дзюбы вряд ли вообще окажутся на стадионе в ближайшее время из-за объявленного бойкота, связанного с введением Fan ID. Да, оскорбительный баннер в адрес футболиста на заборе у «РЖД-Арены» уже появился, но вряд ли игрока ждет нечто большее.

Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов исповедует атакующий комбинационный футбол, в котором Дзюба может чувствовать себя очень органично. Да и конкуренция в нападении у москвичей сейчас не самая грандиозная: Иван Игнатьев, Франсуа Камано и травмированный Вильсон Изидор не должны помешать Дзюбе много и регулярно играть. Главное, чтобы сам форвард находился в приличном физическом состоянии. Умение же реализовывать моменты, здорово цепляться за мячи и ассистировать партнерам у Дзюбы вряд ли куда-то делось.