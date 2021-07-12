Почётный президент РФС назвал способ, как России подняться в рейтинге УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с «Радио 1» рассказал, как России подняться в рейтинге УЕФА.

По словам специалиста, чтобы России подняться на шестое место в рейтинге коэффициентов УЕФА, отечественные клубу должны дойти до полуфинала в европейских кубках, а для этого нужно выигрывать.

Очень простой выход — выигрывать! Другого выхода нет. Никто нам не подарит девятое, восьмое, седьмое места, — отметил Колосков.

Как пояснил почётный тренер РФС, сейчас три российские команды вышли в следующий этап еврокубков, теперь надо, чтобы они успешно выступили и дошли хотя бы до полуфинала. Тогда Россия вернёт свои позиции, подчеркнул Колосков.

После попадания «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 Австрия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, опустив Россию на 10-е место в рейтинге.

Ранее Россия потеряла двух участников еврокубковых соревнований. Лигу конференций покинули «Рубин» и «Сочи», а московский «Спартак» оказался в Лиге Европы.

Как сообщалось, казанский «Рубин» проиграл ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций польскому «Ракуву» со счётом 0:1 «Сочи» выбыл, по пенальти уступив «Партизану». Московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов со счётом 0:2.