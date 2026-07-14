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14 июля 2026 в 12:11

Норвежский футболист привез необычный сувенир с ЧМ-2026

Эрлинг Холанд приобрел чучело енота за $750

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после чемпионата мира-2026 привез на родину чучело енота за $750 (57, 4 тыс. рублей) в качестве сувенира, сообщает портал TMZ. После окончания игры футболисты отправились в сувенирные магазины и приобрели также ковбойские товары.

Сборная Норвегии проиграла Англии в четвертьфинале со счетом (1:2). Однако Холанд стал одним из лучших бомбардиров турнира, так как на дебютном мундиале он забил семь голов в пяти матчах.

Как отмечает издание, футболист вместе с некоторыми коллегами по команде отправился в магазин ковбойской одежды и сувениров в Далласе перед вылетом в Осло, где провел полтора часа. По словам владельца, норвежские футболисты купили ковбойские шляпы, сапоги, рубашки в стиле вестерн, шапки из шкуры енота и пряжки для ремней.

Помимо этого, Холанд приобрел два чучела белок по $450 (около 34,5 тыс. рублей), а основной сувенир — чучело енота, держащего бутылку спиртного, обошелся ему в $750 ( около 57,5 тыс. рублей). Общая сумма покупок составила примерно $10 тыс (766,2 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что Холанд продлил контракт с английским ФК «Манчестер Сити» до 2034 года. Футболист находится в команде с июля 2022 года, а также является капитаном норвежской сборной.

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