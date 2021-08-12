«Рубин» вылетел из Лиги конференций, уступив польскому «Ракуву»

Читайте нас в Google Новости

Футболисты казанского «Рубина» проиграли ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций польскому «Ракуву» со счётом 0:1. Встреча в Казани продолжилась в дополнительное время, поскольку основное время обоих матчей завершилось вничью 0:0.

Победу клубу из Ченстоховы принёс точный удар латвийца Владислава Гутковского на 111-й минуте. «Рубин» мог спасти игру, однако на последней минуте дополнительного времени не реализовал пенальти — вратарь поляков справился с ударом Сеада Хакшабановича.

За пять минут до пропущенного мяча у «Рубина» был удалён Илья Самошников.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Оба мяча хозяева поля забили после перерыва. «Спартак» попал в групповой этап Лиги Европы.