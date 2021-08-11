«Спартак» проиграл «Бенфике» и продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы

Московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

Оба мяча хозяева поля забили после перерыва. Сначала на 58-й минуте у португальцев отличился бывший игрок московского «Локомотива» Жоау Мариу. Окончательный счёт в компенсированное ко второму тайму время установил украинец Роман Яремчук, после удара которого мяч отскочил в ворота столичного клуба от защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

В первой игре в Москве «Бенфика» победила с тем же счётом 2:0. Теперь португальцам предстоит разыграть место в групповой стадии Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ. «Спартак» же попал в групповой этап Лиги Европы.

Ранее стало известно, что весной «Спартак» будет отмечать столетие клуба, но юбилейный сезон у «красно-белых» начался совсем не празднично. Помимо отвратительных результатов команды на футбольном поле, болельщиков повергла в шок публичная разборка гражданской супруги владельца клуба Заремы Салиховой с бывшим спортивным директором Дмитрием Поповым.