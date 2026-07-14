В Кремле оценили позицию Баку по Украине

Тема Украины остается предметом разногласий между Россией и Азербайджаном, однако это не повод портить отношения с Баку, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше всемерно развивать отношения с Азербайджаном, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию — позицию, с которой мы категорически не согласны. Да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения, здесь мы придерживаемся прагматичного подхода, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия считает позицию Азербайджана по украинскому вопросу ошибочной. По его словам, Москва намерена последовательно и по всем каналам разъяснять свою позицию и приводить аргументы в свою пользу.

Ранее первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Ахмедов заявил, что отношения Баку и Москвы основаны на традициях добрососедства, дружбы и сотрудничества. По его словам, межпарламентский диалог остается важным инструментом развития двусторонних связей.