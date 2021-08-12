«Сочи» выбыл из Лиги конференций, по пенальти проиграв «Партизану»

Футбольный клуб «Сочи» закончил выступления в первом для себя евросезоне. Команда с юга России проиграла в гостях сербскому «Партизану» в послематчевой серии пенальти поле того, как ответный матч Лиги конференций завершился в основное время вничью — 2:2 (первый матч — 1:1).

В поединке, прошедшем в Белграде, в составе россиян дважды отличился Сергей Терехов (33-я и 76-я минуты), у «Партизана» голы забили Милош Йойич (55-я) и Александар Шчекич (90-я).

В дополнительное время команды голов не забили. Серия пенальти завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Ранее стало известно, что футболисты казанского «Рубина» проиграли ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций польскому «Ракуву» со счётом 0:1. Встреча в Казани продолжилась в дополнительное время, поскольку основное время обоих матчей завершилось вничью — 0:0. Победу клубу из Ченстоховы принёс точный удар латвийца Владислава Гутковского на 111-й минуте.