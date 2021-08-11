Не с руки: почему приглашение Дзюбы навредит сборной России

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжает вести задушевные беседы с потенциальными футболистами национальной команды. 10 августа дошла очередь до форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, с которым специалист разговаривал целых два часа. О чём велась эта беседа — остаётся только догадываться. Объясняем, почему прямо сейчас присутствие нападающего в сборной ей только навредит.

Конфликт с Карпиным

Первый раз Карпин пресёкся с Дзюбой много лет назад в «Спартаке». В 2009 году тренировавший «красно-белых» специалист отправил молодого форварда в аренду, на что, как утверждают в СМИ, футболист очень обиделся. Произошло это после знаменитой истории с украденными деньгами у Владимира Быстрова. По расхожей версии, Карпин принял сторону потерпевшего и именно поэтому отправил Дзюбу покорять Томск.

Позже форвард «Зенита» рассказывал, что после возвращения из «Томи» Карпин ему угрожал, а в 2015 году Дзюба и Карпин якобы чуть ли не подрались. В последние годы тренер всегда отшучивался или уходил от вопросов о футболисте, из чего можно сделать вывод, что друзьями их точно не назовёшь.

Наличие конфликта Карпин косвенно подтвердил на первой пресс-конференции в качестве тренера сборной. Тогда он, отвечая на вопрос о будущем Дзюбы в сборной, заявил, что интересы национальной команды стоят выше его личных взаимоотношений с футболистами.

Инсайдеры говорят, что последняя встреча Дзюбы с Карпиным прошла в конструктивном ключе, а игрок и тренер забыли старые обиды. Однако, зная взрывной характер обоих, возобновления конфликта исключать нельзя. Одновременное присутствие в команде двух этих персон — бомба замедленного действия, которая может взорваться в самый неподходящий момент.

Низкий уровень игры

Артём Дзюба Maksim Konstantinov/Global Look Press

Риск со стороны Карпина был бы оправдан в случае феноменальной формы Дзюбы и блестящей игры в последних матчах за клуб, но пока этого не наблюдается даже близко. В стартовых трёх встречах нынешнего сезона РПЛ у форварда голов и результативных передач ровно ноль, да и вообще в «Зените» игру в атаке пока делают совершенно другие люди. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак пока не решился отправить Дзюбу на скамейку запасных, но такими темпами ему придётся сделать это очень скоро.

Не похож сам на себя был Дзюба и в последних матчах за сборную, которые пришлись на Евро. Реализованный пенальти и пас на два метра на Алексея Миранчука, который благодаря мастерству последнего стал голевым, — не самый богатый «улов» для игрока, который позиционируется как герой нации. Да и если вынести за скобки результативные действия, турнир Дзюба провел слабый. Он не слишком здорово цеплялся за мячи, мало бил по воротам и хуже себя самого в идеальном состоянии действовал в подыгрыше. Во вторых же таймах матчей Дзюба явно выглядел уставшим, но Станислав Черчесов до последнего верил в своего лидера и лишь один раз снял его с игры, на 85-й минуте.

Негатив фанатов

После провального чемпионата Европы все, кто связан со сборной России по футболу, на какое-то время стали самыми ненавидимыми людьми в стране. Пальма первенства, здесь, конечно же, была у главного тренера Станислава Черчесова, но Дзюба если и уступал ему, то очень немного.

Причин этому масса: тут и неоправданные ожидания от уровня игры форварда, и его вызывающее поведение в прессе, и масса связанных с Дзюбой скандалов, перечисление которых достойно отдельного текста. Сильно навредила игроку и репутация любимчика Черчесова.

Сейчас большинство фанатов хочет радикального обновления команды, и главный шаг в этом направлении уже сделан: Черчесова в команде больше нет. Отсутствие Дзюбы на сентябрьских матчах большинство фанатов также воспримет более чем положительно. А позитивный информационный фон сборной России очень пригодится.

Нарушение микроклимата

Maksim Konstantinov/Global Look Press

На последней пресс-конференции Черчесова в качестве тренера сборной среди потока безумия можно было выловить достаточно вменяемые высказывания. В одном из таких тренер утверждал, что неготовый к роли запасного футболист может навредить национальной команде.

Кажется, он чётко описал ситуацию, в которой сейчас оказался Дзюба. Суперамбициозный футболист с гигантским эго, недавний кумир нации и безоговорочная звезда команды вряд ли смирится с нахождением на вторых ролях. А ведь его нынешний уровень игры вряд ли позволит Карпину сделать Дзюбу стопроцентным футболистом стартового состава.

Как будет чувствовать себя форвард «Зенита» на скамейке запасных — остаётся только догадываться, но отчего-то кажется, что такая ситуация очень взрывоопасная.