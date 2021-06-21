16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Сборная России сократила отставание благодаря голу Дзюбы

23:26, 21 июня 2021
Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress

Сборная России отыграла один мяч в матче с Данией благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы. Мяч был забит с пенальти. Таким образом, счёт стал 1:2.

На 70-й минуте россиянам удалось довести мяч до чужой штрафной, где ошибся защитник Янник Вестергор, который придерживал Александра Соболева. А Дзюба уже точно реализовал пенальти, пробив по центру, как на чемпионате мира — 2018.

В параллельном матче финны уступают Бельгии 0:1.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео