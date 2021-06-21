Сборная России сократила отставание благодаря голу Дзюбы

Сборная России отыграла один мяч в матче с Данией благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы. Мяч был забит с пенальти. Таким образом, счёт стал 1:2.

На 70-й минуте россиянам удалось довести мяч до чужой штрафной, где ошибся защитник Янник Вестергор, который придерживал Александра Соболева. А Дзюба уже точно реализовал пенальти, пробив по центру, как на чемпионате мира — 2018.

В параллельном матче финны уступают Бельгии 0:1.