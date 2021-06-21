Сборная России сократила отставание благодаря голу Дзюбы
Анастасия Савина
Анастасия Савина
23:26, 21 июня 2021
Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress
Сборная России отыграла один мяч в матче с Данией благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы. Мяч был забит с пенальти. Таким образом, счёт стал 1:2.
На 70-й минуте россиянам удалось довести мяч до чужой штрафной, где ошибся защитник Янник Вестергор, который придерживал Александра Соболева. А Дзюба уже точно реализовал пенальти, пробив по центру, как на чемпионате мира — 2018.